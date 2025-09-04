Lộ diện 17 khu tái định cư đường sắt tốc độ cao tại Hà Tĩnh

Theo kế hoạch, 17 khu tái định cư được phân bổ tại nhiều địa bàn có tuyến đường sắt đi qua, gồm Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (cũ). Tổng diện tích lên đến hàng trăm héc-ta, dự kiến tiếp nhận trên 1.300 hộ dân.

Cụ thể, Nghi Xuân có ba khu tại Xuân Hải, Xuân Viên và Xuân Thành; Can Lộc có hai khu tại Thiên Lộc và thị trấn Nghèn; Thạch Hà bố trí hai khu tại Việt Tiến và Thạch Long; Cẩm Xuyên có ba khu ở Cẩm Trung, Cẩm Nam và thị trấn Cẩm Xuyên.

Khu vực phía Nam chiếm số lượng lớn, với thị xã Kỳ Anh có ba khu tại Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh và Kỳ Hoa; huyện Kỳ Anh có bốn khu ở Kỳ Bắc, Kỳ Phong, Kỳ Tiến và Kỳ Nam (tên địa danh quy hoạch các khu tái định cư này lấy tên địa giới hành chính cũ - chưa sát nhập xã, phường).

Dự án dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đi qua Hà Tĩnh với chiều dài hơn 103 km dự kiến ảnh hưởng gần 2.000 hộ dân (Ảnh: Minh Hoạ)



Điểm đáng chú ý là toàn bộ các khu đều được thiết kế hạ tầng đồng bộ: giao thông, điện, nước, hệ thống thoát thải, trường học, nhà văn hóa. Đây là điều kiện then chốt để người dân nhanh chóng ổn định sau khi di dời.

Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh việc quy hoạch không chỉ phục vụ giải phóng mặt bằng mà còn hướng tới hình thành các khu dân cư hiện đại, gắn với phát triển đô thị và thương mại dịch vụ.

Song song với quy hoạch, chính quyền địa phương đã được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, cắm mốc giới, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Các cơ quan chuyên môn đang đẩy mạnh đối thoại, lắng nghe ý kiến để bảo đảm phương án di dời phù hợp với thực tế và nguyện vọng từng hộ dân. Đây được coi là chìa khóa tạo sự đồng thuận, hạn chế khiếu kiện và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Khu vực đường Hàm Nghi kéo dài về phía cao tốc đường bộ Bắc - Nam qua phường Hà Huy Tập (xã Thạch Đài cũ) có nhà ga đường sắt tốc độ cao.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đi qua Hà Tĩnh là hạng mục hạ tầng trọng điểm, kỳ vọng thay đổi căn bản hệ thống giao thông quốc gia trong thập kỷ tới. Tuyến đường đi qua nhiều xã, thị trấn đông dân cư, vì vậy công tác bồi thường và tái định cư có ý nghĩa sống còn. Với việc sớm phê duyệt 17 khu tái định cư, Hà Tĩnh thể hiện quyết tâm chủ động, giảm thiểu tác động đến đời sống người dân, đồng thời tạo điều kiện để dự án triển khai đúng lộ trình Chính phủ đề ra.

Thực tế, nhiều hộ dân trong vùng dự án bày tỏ sự đồng thuận khi được thông tin rõ ràng về nơi ở mới. Họ kỳ vọng các khu tái định cư không chỉ khang trang về hạ tầng mà còn thuận lợi cho sinh kế, học tập, đời sống văn hóa.

“Chúng tôi sẵn sàng nhường đất cho dự án nếu được bố trí nơi ở mới đảm bảo, có điều kiện sản xuất và con cái đi học thuận tiện. Đây là công trình lớn của đất nước, cũng là cơ hội để địa phương mình phát triển”, một hộ dân ở Can Lộc chia sẻ.

Hà Tĩnh cần khoảng 1.100 tỷ đồng để xây dựng 35 khu tái định cư.



Giới chuyên gia cho rằng nếu được triển khai đúng tiến độ và tiêu chuẩn, các khu tái định cư này không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian dân cư, giúp Hà Tĩnh quy hoạch lại một số vùng nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, gắn kết với mạng lưới đô thị trong tương lai.

Với 17 khu tái định cư đã được phê duyệt, Hà Tĩnh đang cho thấy bước đi cụ thể, quyết liệt, đồng hành cùng Chính phủ trong nỗ lực đưa dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam sớm trở thành hiện thực. Người dân có quyền kỳ vọng rằng những khu dân cư mới không chỉ bù đắp sự mất mát đất đai mà còn mang đến cơ hội sống tốt hơn, bền vững hơn.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đi qua Hà Tĩnh với chiều dài hơn 103km, dự kiến ảnh hưởng gần 2.000 hộ dân. Tỉnh hướng đến mục tiêu bàn giao tối thiểu 80% mặt bằng trong năm 2026. Theo thiết kế, trên phạm vi tỉnh Hà Tĩnh bố trí 3 ga (2 ga khách và 1 ga hàng hóa) và 3 trạm bảo dưỡng đặt tại xã Việt Xuyên, xã Cẩm Lạc và xã Kỳ Hoa.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn