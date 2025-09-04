Hà Tĩnh xin ý kiến thẩm định dự án hơn 26.735 tỷ đồng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản về việc xin ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ (Ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo và xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về nội dung liên quan đến đề xuất dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ (Kho LNG Vũng Áng) được triển khai tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, trên diện tích khoảng 53 ha đất liền và 426 ha mặt nước.

Mục tiêu đầu tư của dự án là cung cấp LNG cho các nhà máy nhiệt điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh (Quảng Trạch II, Vũng Áng III, Quảng Trạch III....) và các hộ tiêu thụ công nghiệp khác tại khu vực.

Dự án được chia làm hai giai đoạn. Trong đó, vốn đầu tư dự kiến (giai đoạn 1) hơn 26.735 tỷ đồng (gồm vốn chủ sở hữu hơn 8.000 tỷ đồng và vốn huy động hơn 18.714 tỷ đồng).

Tiến độ thực hiện dự án (giai đoạn 1) là hoàn thành đi vào hoạt động trong quý 4/2029. Thời hạn hoạt động dự án là 35 năm.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam xem xét, cho ý kiến về việc đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, pháp luật chuyên ngành (bao gồm đánh giá sự phù hợp của dự án đề xuất với các quy hoạch liên quan), làm cơ sở để xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án.

