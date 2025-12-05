Bộ ảnh cưới độc đáo của cô dâu Việt và chú rể châu Phi viral mạng xã hội

Mới đây, một bộ ảnh cưới chụp ở TP.HCM của cô dâu Việt Nam và chú rể châu Phi đã viral trên MXH, khiến người xem phải xuýt xoa vì quá đáng yêu.
Với phong cách độc đáo, ngập tràn năng lượng và bối cảnh đậm chất đường phố, đời thường, bộ ảnh đã nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.
Được biết chủ nhân của bộ ảnh cưới này là cô dâu Bee (nickname) - người Việt và chú rể Dan - người Kenya. Cả hai đang sinh sống ở Mỹ, mới về Việt Nam chụp ảnh cưới cách đây không lâu.
Cặp đôi đã nhiều lần cùng nhau về thăm Việt Nam và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu này với người hâm mộ.
Bộ ảnh cưới lần này được thực hiện tại Việt Nam, mang đến một làn gió mới mẻ, khác biệt hoàn toàn so với những bộ ảnh cưới truyền thống.
...
BTrong nhiều khung hình, Bee và Dan cũng diện trang phục truyền thống Việt Nam (Áo dài) và di chuyển bằng xe máy.
Không chỉ dừng lại ở trang phục cưới lộng lẫy, bộ ảnh của Bee và Dan còn khiến người xem thích thú bởi sự tự nhiên, hài hước và những bối cảnh đậm chất đời sống Việt Nam.
Cặp đôi không ngại thể hiện những biểu cảm "khó đỡ", từ việc chạy trốn đến tạo dáng hài hước trong studio, hay trên chiếc ô tô mui trần màu hồng phấn với bong bóng xà phòng bay lơ lửng, tạo cảm giác lãng mạn và vui tươi như trong phim.
Trước đó, màn cầu hôn lãng mạn của Dan dành cho Bee vào ngày 31/10 vừa qua cũng từng gây sốt với hơn 540 nghìn lượt yêu thích.
Hiện tại, cặp đôi đều là nhà sáng tạo nội dung, sở hữu tài khoản TikTok chung có hơn 1,1 triệu người theo dõi. (Ảnh trong bài: @fairytalewedding.vn & @beingbeefr)
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn