Bị bạo lực khi quan hệ, dì rủ cháu đâm chém người tình 49 nhát dao

Chiều 23-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết chỉ trong thời gian ngắn điều tra truy xét, Ban chuyên án đã bắt 2 nghi phạm Nguyễn Thị Kim Hoa (31 tuổi) và Nguyễn Văn Luân (21 tuổi, đều ngụ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn) để tiếp tục điều tra về hành vi "giết người".

Nạn nhân là ông Trần Đắc Phong (47 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn), người tình của Hoa.

Trước đó, sáng 18-5, người thân phát hiện ông Phong chết bất thường trong phòng ngủ từ nhiều ngày trước, với nhiều vết đâm, chém trên người nên trình báo cơ quan công an.

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, phối hợp Phòng Trọng án - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tập trung lực lượng truy xét đối tượng gây án.

Qua khám nghiệm xác định trên người nạn nhân Phong có 49 vết đâm chém.

Kết quả điều tra cho thấy ông Phong ly dị từ năm 2022, sống một mình tại tổ 2, ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang. Trong khi gia đình cho biết ông bị mất điện thoại và giấy tờ tùy thân.

Điều tra gặp khó khăn do nạn nhân chết nhiều ngày, nhà không bị phá, camera trong nhà bị gỡ.

Từ bằng chứng thu thập được, Công an tỉnh An Giang xác định đây là vụ án “giết người”, nghi do mâu thuẫn tình ái. Nạn nhân và nghi phạm Nguyễn Thị Kim Hoa (31 tuổi), có quan hệ tình cảm.

Hoa từng làm vệ sĩ ở TP.HCM nên hiểu luật và đã quanh co chối tội khi bị triệu tập. Các điều tra viên Phòng Trọng án tiếp tục lấy lời khai, đấu tranh với nghi phạm và kết hợp chứng cứ, giám định tử thi.

Sau đó, Hoa khai do có mâu thuẫn với ông Phong trong quan hệ tình cảm. Ông Phong dùng ảnh nhạy cảm ép Hoa phải quan hệ tình dục, nếu không sẽ gửi hình nhạy cảm của Hoa cho người nhà và nhiều người khác.

Trong những lần quan hệ ông Phong sử dụng bạo lực, nên Hoa đã ra tay sát hại nạn nhân vào tối 14-5.

Tuy nhiên, do lời khai còn mâu thuẫn nên lực lượng cảnh sát đã khám xét nhà Hoa, thu giữ nhiều dao.

Camera tại nhà Hoa cũng ghi nhận hơn 23h ngày 14-5, Hoa và Nguyễn Văn Luân (21 tuổi, cháu ruột Hoa) mang 3 dao, bình xịt hơi cay đến phòng ông Phong.

Sau khi chém ông Phong tử vong cả hai giấu hung khí. Luân khai nhận cùng Hoa gây án theo lời rủ rê nhưng không rõ nguyên nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

