Kinh hoàng cảnh nam thanh niên cầm dao dài chém người xối xả trên phố

Trưa 28-3, tin từ Công an phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận sự việc trong đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên cầm dao chém xối xả vào 1 thanh niên khác đi xe máy lan truyền trên mạng xã hội Facebook xảy ra trên địa bàn phường. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Hình ảnh nam thanh niên cầm dao chém xối xả một nam thanh niên khác giữa phố. Ảnh cắt từ clip



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 28-3, tại khu vực Cầu Bố, đường Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hiện, đang xác định danh tính những người liên quan tới vụ việc.

Qua hình ảnh đoạn clip người dân ghi lại cho thấy 1 nam thanh niên cầm 1 con dao dài xông tới chém xối xả vào người 1 nam thanh niên mặc đồ đen. Lúc này, có 1 thanh niên khác mặc quần đùi lao tới can ngăn, thế nhưng vẫn không thể ngăn được sự hung hãn của nam thanh niên cầm dao.

Mặc dù có rất nhiều người chứng kiến sự việc, nhưng không ai dám vào can ngăn mà chỉ hô hào thanh niên bị chém chạy đi.

Ngay sau khi nắm được sự việc, Công an phường Đông Vệ đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Tuy nhiên, do nam thanh niên bị thương nặng nên vụ việc đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý.

Tác giả: Tuấn Minh



Nguồn tin: Báo Người Lao Động