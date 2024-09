Bắt tạm giam 12 thanh thiếu niên về tội “Giết người”

Sáng 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam 12 đối tượng về tội “Giết người” gồm: Phạm Minh Thà, Phạm Nguyễn Duy, Nguyễn Quất Việt, Nguyễn Tấn Lộc, Lê Nhân Nghĩa, Mai Chí Bình, Võ Văn Bình Dương, Huỳnh Vĩnh Phúc, Phạm Quốc Thuận, Nguyễn Phúc Hậu, Lê Trường An và Ngô Tấn Vỹ.

Tống đạt các Quyết định và Lệnh bắt bị can để tạm giam

Cùng về tội “Giết người”, trước đó, Cơ quan Công an cũng đã khởi tố, tạm giam đối với Phạm Quốc Thái, Bùi Thanh Duy, Nguyễn Vũ Hà, Phan Bảo Anh, Huỳnh Chí Nguyên. Ngoài ra, còn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Kiệt, Huỳnh Nam Thành và Lê Hữu Nhân. Các thanh thiếu niên trên có độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi, cùng trú tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Trong quá trình điều tra xác định, do có mâu thuẫn từ trước giữa Thái với anh em Đoàn Văn Triệu Em, tối ngày 24/1/2024, Thái kể lại sự việc mâu thuẫn với Triệu Em cho 19 thanh thiếu niên trên biết rồi rủ cả nhóm đi tìm Triệu Em đánh trả thù, cả nhóm đồng ý tham gia.

... Nhóm đối tượng bị bắt tạm giam





Để thực hiện, nhóm của Thái đeo khẩu trang, mang theo 09 cây dao tự chế chở nhau bằng các xe mô tô được che biển số đi tìm Triệu Em. Trong lúc Triệu Em cùng Lê Hoàng Vũ (sinh năm 2008) và 06 thanh niên khác đang ngồi uống nước tại khu vực tổ 8, khóm Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, phát hiện nhóm của Thái mang theo nhiều hung khí chạy xe đến để đánh mình, nhóm Triệu Em kịp thời bỏ chạy; riêng Vũ bỏ chạy không kịp nên bị nhóm của Thái lao vào liên tục dùng dao chém hàng chục nhát và dùng chân đá vào người Vũ gây thương tích 25%. Sau khi gây án, cả nhóm lên xe các đối tượng chờ sẵn rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Tác giả: Phan Văn Ánh

Nguồn tin: Báo VOV