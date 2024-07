Vận động đối tượng truy nã về tội “Giết người” ra đầu thú

Đối tượng Lý Hoàng ra đầu thú tại Cơ quan Công an quận Thanh Khê.

...

Trước đó, vào ngày 7/5/2024, Lý Hoàng tham gia vụ đánh nhau tại đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng làm cho Phan Thanh Đạt (2003) bị chết. Sau khi gây án cùng đồng bọn do lo sợ nên Hoàng đã bỏ trốn vào huyện Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Sau đó, Hoàng có xem trên mạng xã hội và tra thông tin thì mới biết bị Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng truy nã về tội “Giết người”.

Để phục vụ công tác điều tra, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê một mặt chỉ đạo các đội nghiệp vụ quyết liệt truy bắt, mặt khác tích cực vận động đối tượng sớm đầu thú để hưởng khoan hồng của Pháp luật. Từ thông tin trên, Lý Hoàng đã chủ động liên hệ với người nhà và biết được cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê có đến gia đình để vận động ra đầu thú. Sau đó, Hoàng đã nhờ chị ruột là Lý Thị Minh Thảo (SN 1997) đón và đưa đến Công an quận Thanh Khê đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: Thanh Thúy

Nguồn tin: congan.danang.gov.vn