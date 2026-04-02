Bắt nữ Giám đốc công ty xây dựng về tội trốn thuế

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Anh (SN 1990, trú tại phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội “Trốn thuế” theo khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can.



Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong quá trình điều hành Công ty TNHH Xây dựng - Kỹ thuật và san lấp mặt bằng Bảo Uyên, Trần Thị Tuyết Anh đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau, bao gồm cả các đơn vị tại Hà Tĩnh.

Mục đích của việc này nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa cho hoạt động san lấp mặt bằng của công ty, qua đó trốn thuế với tổng số tiền xác định là 739 triệu đồng.

...

Thủ đoạn của bị can là thông qua các đầu mối trung gian để đặt mua hóa đơn và thanh toán chi phí phần trăm ngoài sổ sách. Để hợp thức hóa chứng từ thanh toán, Tuyết Anh đã thực hiện việc chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đáng chú ý, Trần Thị Tuyết Anh là một trong số 38 bị can đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vào ngày 2/10/2025 trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra trên địa bàn huyện Hương Khê (cũ).

Việc khởi tố bổ sung lần này cho thấy quá trình điều tra đã làm rõ thêm hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân và tổ chức liên quan.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý

