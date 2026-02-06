Khổ như Phương Oanh, ngồi yên cũng dính scandal: Chồng bị khởi tố tội trốn thuế lừa đảo, mẹ ruột bị "réo" khắp cõi mạng

Sau một thời gian dài kín tiếng trên mạng xã hội, diễn viên Phương Oanh đang dần trở lại cuộc sống như thường ngày. Đó là tham gia bộ phim truyền hình trên giờ vàng VTV "Gió ngang khoảng trời xanh" và sản xuất video nấu ăn. Lần tái xuất này của cô thu hút sự chú ý của công chúng với ngoại hình có phần thay đổi, đặc biệt là vóc dáng trông gầy hơn so với trước đây.

Song, dường như scandal vẫn chưa "buông tha" cho Phương Oanh khi cô liên tiếp bị bủa vây bởi những điều tiếng từ người thân. Nhiều khán giả nói đùa rằng, nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê chỉ cần ngồi không cũng "dính đạn".

Mẹ ruột bị con dâu "bóc phốt"

Sáng nay (5/2), MXH dậy sóng bởi clip ghi lại cảnh cãi vã giữa mẹ chồng, nàng dâu. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng “soi” ra người phụ nữ được cho là mẹ chồng trong đoạn clip có vóc dáng, ngoại hình khá giống với mẹ ruột từng xuất hiện trong vài vlog trước đây của Phương Oanh.

Phương Oanh trở lại nhưng đã thay đổi kênh đăng tải nội dung nấu ăn, không còn voice hướng dẫn cách làm như trước đây.

Lập tức, cái tên Phương Oanh bị réo gọi liên tục, kéo theo không ít bình luận suy diễn và tiêu cực, dù bản thân nữ diễn viên hoàn toàn không xuất hiện trong đoạn clip gây tranh cãi.

Bên cạnh những ý kiến công kích, nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra bức xúc, cho rằng việc gọi tên Phương Oanh trong câu chuyện này là khiên cưỡng và không công bằng. Không ít người lên tiếng nhấn mạnh đoạn cãi vã lan truyền không liên quan đến Phương Oanh.

Trước làn sóng bàn tán, Phương Oanh vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Trong khi đó, đoạn clip gây xôn xao cũng đã nhanh chóng bị gỡ bỏ khỏi nhiều nền tảng. Dù vậy, dư âm của sự việc vẫn khiến cụm từ “Phương Oanh và mẹ” tiếp tục được tìm kiếm và thảo luận.

Liên hệ với người đăng tải loạt clip, cũng là con dâu, nhân vật chính trong các clip lan truyền, cô cho biết mình tên Trang (hiện sinh sống ở Hà Nội).

Trang cho biết đôi bên đã xảy ra mâu thuẫn tại bệnh viện, xoay quanh việc chăm sóc em bé cũng như những căng thẳng phát sinh khi bạn bè cô đến thăm,...

Mẹ Phương Oanh lên tiếng bênh vực con trai dù biết anh đi với người phụ nữ khác

Phía dưới bài đăng nhiều người cho rằng mẹ chồng của người phụ nữ trên chính là mẹ ruột của nữ diễn viên Phương Oanh, còn chồng cô M. - là em trai của nữ diễn viên.

Chị Trang xác nhận thông tin mẹ chồng chính là mẹ ruột của nữ diễn viên Phương Oanh, song cô khẳng định: "Tôi với phía chị Phương Oanh không có vấn đề gì. Tôi chỉ xích mích với bố mẹ chồng và chồng".

Chị Trang cho biết mình và chồng đã hoàn thành thủ tục ly hôn từ ngày 29/12/2025.

Chồng vướng vào vòng pháp lý

Chiều 15/12/2025, tại cuộc họp báo Bộ Công an, đại diện Công an TP Hà Nội xác nhận cơ quan điều tra đã khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình - Shark Bình 3 tội danh, trong đó thêm tội danh Trốn thuế. Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn, báo Người Lao Động đưa tin.

Trước đó, Shark Bình bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an Hà Nội khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình - Shark Bình 3 tội danh

Đến nay, qua điều tra, khám xét, Công an Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng, sổ đỏ của các đối tượng, tổng giá trị khoảng 900 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Hòa Bình đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain", cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Bình và các cổ đông của Công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Diễn viên Phương Oanh sống kín tiếng hơn sau loạt scandal bủa vây

Đến nay, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng, gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ôtô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử... có liên quan. Đến nay, các bị can đã nộp tiền khắc phục được 3 tỉ 450 triệu đồng.

Sau vụ việc của chồng, diễn viên Phương Oanh ít xuất hiện trên mạng xã hội. Hiện tại, các tài khoản như trang cá nhân 762 nghìn lượt theo dõi, Fanpage có tích xanh với 1 triệu người theo dõi không đăng bài viết mới trong suốt nhiều tháng qua. Bài đăng gần nhất trên tài khoản Đỗ Phương Anh đã từ tháng 10/2025.

Thay vào đó, cô xuất hiện trong những video nấu nướng được đăng tải trên kênh TikTok của một tài khoản khác, với nội dung lồng ghép booking quảng cáo.

