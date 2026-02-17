Nữ giám đốc bị khởi tố vì trốn thuế

Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thanh Triều được thành lập vào 2018, do Triều làm giám đốc với ngành, nghề đăng ký kinh doanh thu gom rác thải không độc hại.

Quá trình hoạt động, doanh nghiệp nợ thuế. Ngày 10/11/2025, Chi cục thuế khu vực Cầu Ngang - Trà Cú ra quyết định cưỡng chế bằng hình thức buộc ngưng sử dụng hóa đơn nhưng doanh nghiệp không chấp hành quyết định mà tiếp tục hoạt động.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Huỳnh Thanh Triều.

...

Trong thời gian từ quý 4/2023 đến quý 2/2024, chủ doanh nghiệp Thanh Triều đã thu tiền của 83 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, xuất 280 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp với tổng số tiền thanh toán hơn 713 triệu đồng.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/1/2022 đến ngày 5/7/2024, DNTN Thanh Triều đã thu tiền dịch vụ gom rác của 597 hộ dân với tổng số tiền hơn 556 triệu đồng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế theo quy định.

Tổng số tiền doanh nghiệp đã trốn thuế hơn 206 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục làm rõ theo quy định.

