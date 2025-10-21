Chủ nhà hàng Tung Dining dùng tài khoản cá nhân nhận tiền thanh toán để trốn thuế hơn 2,4 tỉ đồng

Bị can Hoàng Tùng - Ảnh: H.K.

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Tùng (33 tuổi, ở phường Từ Liêm, Giám đốc Công ty TNHH nhà hàng Tung Dining) và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (33 tuổi, ở phường Phúc Lợi, Hà Nội) về tội trốn thuế.

Trước đó, vào tháng 3-2024, Cục Thuế TP Hà Nội thanh tra, phát hiện Công ty Tung Dining có dấu hiệu trốn thuế, bán hàng không xuất hóa đơn, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định.

Kết quả điều tra xác định Tùng là giám đốc và người đại diện theo pháp luật, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty.

Trong khi đó, Ánh phụ trách truyền thông, quảng cáo cho công ty, phục vụ tại nhà hàng của công ty, quản lý nhân sự, tập hợp quản lý tài khoản nhận tiền, phân chia lợi nhuận, chia tiền đến các cổ đông.

Tùng, Ánh cùng trực tiếp theo dõi tập hợp doanh thu, chi phí, sổ sách kế toán của công ty và báo chia lợi nhuận cho cổ đông.

Các cổ đông khác không tham gia vào việc theo dõi sổ sách kế toán chi tiết, không được trực tiếp tham gia vào hoạt động kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp.

Hồ sơ vụ án thể hiện công ty kê khai doanh thu nộp thuế từ năm 2018 đến năm 2023. Trong đó, năm 2018 không phát sinh doanh thu. Năm 2019-2020 lần lượt là hơn 3,9 tỉ đồng và 5 tỉ đồng. Các năm 2021-2023 lần lượt là hơn 3,7 tỉ đồng - 8,8 tỉ đồng và 10,6 tỉ đồng.

Đối với kinh doanh và thu, chi tiền, công ty thường sử dụng hai tài khoản của Ngân hàng Agribank.

...

Tuy nhiên, từ năm 2019 - 2023, công ty có doanh thu hơn 17,7 tỉ đồng. Tùng và Ánh đã bàn bạc cùng nhau sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán, không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế theo quy định nhằm trốn thuế.

Cụ thể, từ năm 2019 - 2023, Tùng sử dụng tài khoản của mình để nhận hơn 16 tỉ đồng. Còn Ánh sử dụng tài khoản nhận hơn 19 tỉ đồng. Như vậy, doanh thu thực tế công ty là hơn 53 tỉ đồng.

Song, Tùng và Ánh khai thuế doanh thu hơn 29,4 tỉ đồng, không kê khai, nộp thuế doanh thu hơn 23,5 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng xác định số tiền không kê khai nộp thuế, Tùng và Ánh thực hiện chi cổ tức, lợi nhuận cho người góp vốn số tiền hơn 6,7 tỉ đồng.

Hơn 16,8 tỉ đồng còn lại, cả hai dùng mua nguyên vật liệu, chi phí hoạt động kinh doanh của công ty.

Ngày 19-3-2024, Cục Thuế TP Hà Nội thanh tra, phát hiện công ty có hành vi trốn thuế hơn 2,4 tỉ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng là hơn 2,1 tỉ đồng, thuế thu nhập cá nhân là hơn 335 triệu đồng.

Sau khi sự việc bị phát giác, quá trình điều tra, Tùng và Ánh đã nộp khắc phục số tiền trên.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ