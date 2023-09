Bắt khẩn cấp 'trùm cuối' vụ Tổng Giám đốc bất động sản cùng 142 nhân viên dàn cảnh bán dự án sản 'ma'

Đối tượng Huỳnh Hữu Tường tại Cơ quan điều tra

Huỳnh Hữu Tường là đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức lừa đảo của Công ty Lộc Phúc

Liên quan đến hành vi lập dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc, số 34 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi), ngụ tại phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Huỳnh Hữu Tường chính là đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức lừa đảo của Công ty Lộc Phúc.

Trước đó, vào sáng ngày 31/8, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ảo tại một bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế 186 đối tượng liên quan (trong đó có 143 đối tượng là Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên, đối tượng được Cty thuê đóng giả khách hàng; và 43 nạn nhân của công ty).

Đồng thời, khám xét trụ sở Công ty thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Một số vật chứng liên quan thu giữ tại Cty Lộc Phúc

Công ty Lộc Phúc thu lời bất chính mỗi tháng hàng chục tỷ đồng

Qua đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định Huỳnh Hữu Tường mới chính là ông chủ thực sự của Công ty Lộc Phúc, đã chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản nên đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty này đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỷ đồng.

Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở TP. Hồ Chí Minh được chúng hẹn chở đi xem nhà, nhưng lại chở thẳng xuống tỉnh Đồng Nai xem đất của những dự án mà chúng vẽ ra các viễn cảnh giống trong mơ, như gần đường cao tốc, gần các khu công nghiệp, gần sân bay Quốc tế Long Thành… rồi dùng các chiêu trò, thủ đoạn bắt ép khách hàng đặt cọc, nhằm chiếm đoạt.

Số tiền Công ty Lộc Phúc thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Huỳnh Hữu Tường điều hành mọi hoạt động Công ty Lộc Phúc, nhưng để né tránh tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, y thuê đối tượng Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh), làm Tổng Giám đốc Công ty.

Khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của từng đối tượng

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, từ ngày 31/8 (đánh sập sàn giao dịch bất động sản ảo) đến nay, đã có khoảng 60 khách hàng là nạn nhân đến Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật./.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ