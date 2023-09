Người đàn ông bị tra tấn, bỏ đói vì không tiếp tay cho đối tượng lừa đảo

Ngày 8-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa phối hợp với các đơn vị liên quan giải cứu thành công một người dân bị lừa đưa sang Myanmar lao động trái phép.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa tháng 7-2023, thông qua giới thiệu của bạn bè, ông T. (ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) quen với người phụ nữ quốc tịch Myanmar tên Elly Sung.

Ông T. được công an giải cứu đưa về quê an toàn. Ảnh Trọng Nguyễn



Lợi dụng tâm lý muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, Elly Sung hứa giới thiệu việc làm cho ông T. tại một công ty game ở Myanmar với mức lương 30 triệu đồng/tháng và hỗ trợ toàn bộ chi phí để đưa người này sang Myanmar.

Sau đó, ông T. ra Hà Nội gặp một người phụ nữ mà Elly Sung giới thiệu để đưa sang Lào rồi nhập cảnh trái phép vào Myanmar.

Đến Myanmar, ông T. bị một số đối tượng tạm giữ và phát hiện công việc không như thỏa thuận ban đầu. Tại đây, ông và nhiều lao động là công dân Việt Nam bị ép tạo các tài khoản game ảo để lừa đảo tiền của người khác.

Nhận thấy đây là việc làm trái pháp luật nên ông T. từ chối thì bị một nhóm người đánh đập, nhốt lại và bỏ đói trong nhiều ngày. Sau đó, ông đã trốn được ra ngoài và liên hệ về gia đình nhờ đến công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành xác minh và giải cứu đưa ông T. trở về địa phương an toàn vào ngày 7-9.

Công an tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo người dân không nên tin theo những lời mời gọi hào nhoáng "việc nhẹ, lương cao" từ các trang mạng xã hội và những người không quen biết. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn thì báo ngay cho cơ quan chức năng.

