Ấn Độ đưa ra khuyến cáo hạn chế đi lại tới khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia

Theo đó, công dân Ấn Độ được yêu cầu tránh xa vùng biên giới Thái Lan và Campuchia có giao tranh. Trong trường hợp khẩn cấp, công dân Ấn Độ nên liên hệ ngay với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Ấn Độ gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, Đại sứ quán tại Bangkok và Phnom Penh cũng đã công bố đường dây nóng 24/7 để tiếp nhận các cuộc gọi trợ giúp khẩn cấp.

Một binh sĩ Campuchia đứng trên bệ phóng tên lửa đa nòng BM-21 Grad, cách đền Ta Moan Thom đang tranh chấp khoảng 40 km, ngày 25/7/2025. Ảnh: Reuters

...

Các cơ quan đại diện ngoại giao Ấn Độ cũng yêu cầu công dân nước này theo dõi chặt chẽ các thông tin từ chính thức và cập nhật định kỳ tình hình an ninh. Công dân Ấn Độ được khuyến cáo hoãn các chuyến du lịch hoặc công tác có liên quan đến khu vực biên giới, tránh tiếp xúc trực tiếp với nguy cơ an ninh do pháo kích và không kích.

Tác giả: Lê Dũng

Nguồn tin: Báo VOV