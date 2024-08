14 năm chưa thi công xong 400m đường

Trưa 23-8, có mặt tại xã Kỳ Ninh, PV Báo SGGP ghi nhận khoảng 400m đoạn đường ven biển qua địa bàn thôn Tân Thắng với chiều rộng khoảng 8-10m đã bị hư hỏng, biến dạng, nhếch nhác. Trên bề mặt đường, các lớp đất đá lởm chởm, chi chít ổ voi, ổ gà, sụp lún, bùn lầy, vũng nước đọng, trơn trượt.

Clip: Khổ vì khoảng 400m đường ven biển gần 14 năm chưa thi công

Quan sát tại thời điểm này, có rất nhiều xe container, xe tải và phương tiện các loại lưu thông qua lại đều phải giảm tốc độ do đường quá xấu. Cứ mỗi lần phương tiện đi qua là bụi bặm, bùn lầy và nước bẩn văng tung tóe khắp nơi và loang vào khu vực trước sân của nhà dân. Hai bên đường, dù các nhà dân, ki-ốt, quán hàng tạp hóa đã dùng các lớp phông bạt, tấm tôn, tấm lưới các loại che chắn để đối phó bụi bẩn nhưng tình hình vẫn không cải thiện.

Nhiều phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông qua đoạn đường ở thôn Tân Thắng

Đoạn đường khoảng 400m qua thôn Tân Thắng thuộc Dự án đường trục ngang Kỳ Ninh... Dự án này được triển khai từ năm 2010 và các hạng mục khác đã hoàn thành, nay còn lại khoảng 400m chưa thi công liền tuyến, do trước đây vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Đến cuối năm 2023, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng vì một số nguyên nhân, vướng mắc nên đến nay, vẫn chưa thể thi công. Điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, đời sống và sinh hoạt của hàng chục hộ dân hai bên đường.

Mặt đường bị xuống cấp, đất đá lởm chởm, gồ ghề

Ông Dương Văn Tiến (sinh năm 1969, trú thôn Tân Thắng, xã Kỳ Ninh) cho biết, gần 14 năm nay, người dân ở hai bên đoạn đường ven biển này rất khổ sở, cuộc sống, sinh hoạt bị đảo lộn, đi lại gặp khó khăn nhưng cũng phải chịu bất lực. Khi trời nắng thì bụi bặm bay mù mịt, tràn vào trong nhà và bám từng lớp trên các vật dụng. Khi trời mưa thì bùn lầy lội, nước tù đọng, người dân đã dùng bao nhiêu phông bạt, tấm tôn che chắn khắp nơi đều không xuể, quét và lau chùi được một lúc thì lớp bụi bẩn khác lại tiếp tục bay vào phủ kín...

Ông Dương Văn Tiến bên nhiều vũng nước trên đường

Theo ông Dương Văn Tiến, bức xúc nhất là hàng ngày, số lượng xe container, xe tải chở heo, trâu bò, gia cầm, chở hàng hải sản đông lạnh các loại lưu thông qua đây rất lớn, gặp đường quá xấu nên bị rung lắc mạnh. Nước thải, phân bẩn đổ rơi vãi xuống mặt đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Ông Dương Văn Tiến dùng tay xoa lớp bụi bẩn bám vào tường nhà dân bên đường

“Người dân đã đồng ý giải phóng mặt bằng để làm đường và cũng đã kiến nghị, đề xuất rất nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Thời gian tới, kiến nghị các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng cần có phương án sớm triển khai thi công hoàn thiện đoạn đường này để cuộc sống người dân đỡ khổ”, ông Dương Văn Tiến chia sẻ.

Mặt đường nhiều ổ voi, ổ gà

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Công Thoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Ninh, cho biết, đoạn đường khoảng 400m qua địa bàn thôn Tân Thắng ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 40 hộ dân tuyến 1 và tuyến 2; trong đó, có 15 hộ dân phải di dời tái định cư để giải phóng mặt bằng.

Nguyên nhân đoạn đường này nhiều năm nay chưa thể triển khai thi công liền tuyến là do địa phương chưa bàn giao được mặt bằng. Mãi đến cuối năm 2023, địa phương đã hoàn thành bàn giao triệt để toàn bộ mặt bằng nhưng do gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư và vướng mắc một số quy trình, thủ tục nên đến nay vẫn chưa thi công được. Mặt khác, hiện nay, đoạn đường này đã là Tỉnh lộ 547 nên phải phụ thuộc vào ngân sách của tỉnh cho phép thực hiện đầu tư.

Bụi đường bay vào bám từng lớp trong nhà dân

Theo ông Phan Công Thoàn, thời gian qua, các phương tiện lưu thông qua đây nhiều nên đã làm hư hỏng đoạn đường. Trước thực trạng đó, mấy tháng gần đây, thị xã Kỳ Anh đã có quan tâm lu lèn mặt bằng, phương tiện đi lại cũng cải thiện hơn. Sắp tới, địa phương kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh quan tâm đầu tư nguồn vốn và sớm có chủ trương thực hiện hoàn thiện đoạn đường này để tạo điều kiện thuận tiện cho người dân đi lại.

... Đường hư hỏng, bụi bặm gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân

>> Một số hình ảnh đoạn đường ở thôn Tân Thắng bị xuống cấp, gây ảnh hưởng cuộc sống, đi lại của người dân (hình ảnh ghi lại trưa 23-8-2024)

Các phương tiện phải giảm tốc độ khi lưu thông qua đoạn đường để đảm bảo an toàn

Người dân dùng tay xoa lớp bụi đường bám vào khu vực trước nhà

Nhà dân phải dùng phông bạt, tấm tôn, lưới các loại che kín mặt tiền để ngăn bụi đường

Người dân gặp khó khăn khi lưu thông qua lại trên đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng

Trong khi đoạn đường qua thôn Tân Thắng bị xuống cấp, ảnh hưởng cuộc sống, đi lại của người dân thì đường Hoàng Sa (nối liền với đường qua thôn Tân Thắng) đã hoàn thành từ lâu và đi lại rất thuận tiện

