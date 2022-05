Công an điều tra vụ nữ tài xế bị hành hung sau va chạm giao thông

Chiều 31/5, nguồn tin của Zing cho biết Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang điều tra, xác minh vụ một người phụ nữ bị hành hung tại phố Nhân Hòa.

Theo nguồn tin, nạn nhân trong vụ việc đã đến trụ sở cơ quan chức năng để trình báo và đề nghị công an vào cuộc điều tra.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip về vụ việc trên. Theo đó, tối 30/5, một phụ nữ lái ôtô đến một giao lộ ở phố Nhân Hòa thì va chạm với giao thông với một người phụ nữ khác đi xe máy điện.

Nữ tài xế ôtô bị hành hung sau khi va chạm giao thông Camera giám sát quay lại cảnh tài xế ôtô bị người thân của lái xe máy điện đấm, đá, tát vào mặt sau khi 2 bên có va chạm giao thông.

Sau một hồi cãi vã, tài xế xe máy điện gọi điện cho hai người đàn ông khác đến hiện trường vụ va chạm.

Ngay khi đến nơi, một trong 2 người tát mạnh vào mặt lái xe ôtô sau đó đạp vào người nạn nhân. Hình ảnh từ camera hành trình của ôtô cho thấy cả 2 người đàn ông tiếp tục tát, đấm vào người nữ tài xế. Vụ việc dừng lại khi người dân vào can ngăn.

Vụ việc gây bức xúc trên mạng xã hội. Một người bình luận việc va chạm khi tham gia giao thông là điều bình thường. "Nếu 2 bên không thể tự hòa giải, đã có công an. Việc gọi người thân đến để giải quyết theo hướng bạo lực như vậy là không thể chấp nhận".

Đồng quan điểm trên, Thái Linh đưa ra nhận định hành vi đánh phụ nữ của hai người đàn ông là vi phạm pháp luật và cần bị xử lý nghiêm.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn