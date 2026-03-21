Xử phạt 62,5 triệu đồng công dân không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ

Trước đó, dù đã có quyết định gọi nhập ngũ từ Chủ tịch UBND phường Sông Trí, nhưng vào sáng 5/3/2026, công dân V. H. S. đã vắng mặt không lý do tại lễ giao nhận quân năm 2026 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 218/2025/NĐ-CP, ngày 5/8/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, UBND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt công dân V. H. S số tiền 62,5 triệu đồng.

Quyết định nêu rõ, nếu ông S. không tự nguyện chấp hành nộp phạt đúng hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

