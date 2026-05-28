Hà Tĩnh: Va chạm với xe tải, cụ ông đi xe đạp điện t.ử v.o.n.g

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 8h30 cùng ngày trên tuyến ĐT.550, đoạn qua thôn Vĩnh Cát, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm trên, xe tải chở vật liệu xây dựng mang BKS 38C-146.xx do tài xế Đặng Th. (SN 1986, trú xã Toàn Lưu) điều khiển theo hướng ngã ba Khe Giao đi phường Thành Sen đã xảy ra va chạm với xe đạp điện do ông Đậu Khắc Th. (SN 1959, trú thôn Vĩnh Cát, xã Toàn Lưu) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến ông Th. tử vong tại chỗ, chiếc xe đạp điện bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Toàn Lưu phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

