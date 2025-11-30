Hàng trăm thanh niên Hà Tĩnh tình nguyện nhập ngũ

Về phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi đến thăm gia đình thanh niên Trần Văn Gia Huy, sinh năm 2007, ở tổ dân phố Minh Yên, là một trong những thanh niên ưu tú vùng theo đạo Công giáo tình nguyện viết đơn nhập ngũ đợt này.

Trong đợt khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) cấp phường vừa qua, biết con trai đủ điều kiện tiêu chuẩn để tham gia khám cấp khu vực, ông Trần Văn Giang, bố đẻ của thanh niên Trần Văn Gia Huy rất phấn khởi và hồi hộp chờ ngày đưa con trai đi khám tuyển cấp khu vực.

“Học xong THPT, cháu xin được vào làm công nhân tại một công ty trên địa bàn, nhưng khi được tuyên truyền về trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, gia đình tôi đã động cháu viết đơn tình nguyện nhập ngũ và tham gia khám tuyển. Nếu trúng tuyển vào quân ngũ đợt này sẽ là điều kiện môi trường tốt để cháu rèn luyện, trưởng thành”, ông Giang thổ lộ.

Thanh niên Mai Trọng Nam, thôn Quan Nam, xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) dù đã có công việc ổn định tại Bệnh viện 103, nhưng vẫn tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Còn với thanh niên Mai Trọng Nam, sinh năm 2003, quê ở thôn Quan Nam, xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) những ngày này cũng đang mong ngóng để đến ngày được đi khám tuyển NVQS.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Nam đăng ký và thi đậu vào Trường cao đẳng Y tế Hà Đông, ngành điều dưỡng. Tốt nghiệp ra trường, em được nhận vào bác sĩ điều dưỡng tại Bệnh viện Quân y 103. Vốn xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, Nam hiểu rất rõ về những phẩm chất cần có trong môi trường quân ngũ. Vì vậy, khi được tuyên truyền về trách nhiệm của thế hệ trẻ, được ông bà, bố mẹ động viên khích lệ, Nam đã tạm gác công việc để đăng ký NVQS đợt này.

Thanh niên Mai Trọng Nam chia sẻ: “Quân đội là môi trường tốt để em được thử thách, rèn bản lĩnh, tính kỷ luật và tích lũy các kiến thức, kỹ năng quân sự. Với trình độ chuyên môn đã có, vào quân ngũ, em muốn được phát huy “y đức” trong môi trường mới và nguyện vọng của em là được trưởng thành và phục vụ lâu dài trong Quân đội với chuyên môn đào tạo của mình”.

Mùa tuyển quân năm 2026 là năm đầu chuyển giao toàn bộ quy trình cho cấp xã. Do đó, để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các xã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham gia bảo vệ Tổ quốc cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Nổi bật là việc các địa phương đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác tuyển quân, coi đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm. Cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xuyên suốt quá trình thực hiện các khâu, các bước trong quy trình thực hiện, nhiều địa phương đã có cơ chế, chính sách quan tâm đến hậu phương gia đình thanh niên sẵn sàng nhập ngũ.

Nhờ sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, nên công tác tuyển quân ở xã Hương Khê (Hà Tĩnh) bước đầu đạt chất lượng, đủ chỉ tiêu.

Tiêu biểu như xã Hồng Lộc, Mai Phụ, Hương Khê; các phường Hải Ninh, Trần Phú... cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu hoàn thiện quy chế, tạo cơ chế quan tâm, chăm lo bảo đảm tốt chính sách hậu phương Quân đội đối với các thanh niên nhập ngũ và quân nhân đã hoàn thành NVQS trở về địa phương. Đặc biệt, các địa phương chỉ đạo khai thác các nguồn xã hội hóa để tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ.

Đồng chí Võ Tá Bình, Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết: “Xã có những chính sách như: Ưu tiên hỗ trợ cấp đất ở; tư vấn học nghề, việc làm; xuất khẩu lao động; vay vốn phát triển kinh tế... nhằm khích lệ, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ”.

Cùng với việc sâu sát nắm chắc tình hình thanh niên trong độ tuổi, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) đã có nhiều cơ chế, chính sách quan tâm đến hậu phương Quân đội đối với thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.

Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có gần 890 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho hay: “Khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, các thanh niên không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ, mà còn khơi dậy ước mơ, hoài bão vươn lên học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp. Qua đó, góp phần truyền lửa, cổ vũ động viên thanh niên thế hệ hôm nay hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ”.

