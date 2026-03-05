Gần 1.700 tân binh Hà Tĩnh náo nức lên đường nhập ngũ

Lễ giao, nhận quân năm 2026 được UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tại 3 điểm: sân vận động xã Can Lộc (địa bàn trung tâm Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Nam Hồng Lĩnh), sân vận động xã Vũ Quang (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Vũ Quang) và quảng trường xã Kỳ Anh (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Kỳ Anh).

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Công an Hà Tĩnh tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ.



Năm 2026, Hà Tĩnh được giao tuyển chọn 1.400 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 290 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Công tác tuyển quân được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng; từ khâu đăng ký, sơ tuyển, khám tuyển đến xét duyệt chính trị, chính sách. Nhờ đó, chất lượng tân binh tiếp tục được nâng lên, đồng đều và vững chắc.

Trong tổng số 1.400 công dân nhập ngũ vào Quân đội, có 1.180 thanh niên ở độ tuổi từ 18–21 (chiếm 84,3%); 1.016 công dân có trình độ văn hóa lớp 10 trở lên, 180 công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; 75 đảng viên.

Lần đầu tiên Hà Tĩnh có nữ tân binh tham gia nghĩa vụ CAND.



Đối với 290 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, có 233 người tốt nghiệp THPT, 57 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; 11 đảng viên. 100% tân binh bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, có sức khỏe loại 1 và loại 2 theo quy định.

Năm nay, công dân Hà Tĩnh được biên chế về các đơn vị: Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và 6 đơn vị thuộc Quân khu 4 (gồm: Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Sư đoàn 341, Trường Quân sự Quân khu 4, Lữ đoàn 206, Trung đoàn 841) và Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an Hà Tĩnh tặng hoa động viên tân binh tham gia nghĩa vụ CAND.



Thực hiện kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, bài bản và chặt chẽ. Trong đó, công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng chủ động, đa dạng hóa hình thức; kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở với tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội...

Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng Công an cấp xã từng bước trong quy trình tuyển quân; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã triển khai các nội dung liên quan, bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Giây phút tiễn biệt bịn rịn của người thân tiễn con em lên đường nhập ngũ.



Nhờ triển khai tốt các mặt công tác tuyển quân; công tác tuyên truyền, vận động, năm 2026 toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND. Sau khi tổ chức khám sức khỏe tại các Hội đồng khám khu vực, thẩm tra chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị, Công an các xã, phường đã hoàn thiện hồ sơ tuyển chọn được 290 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND, trong đó có 29 đồng chí đã tốt nghiệp Đại học, 19 đồng chí đã tốt nghiệp các trường cao đẳng và cũng là năm đâu tiên Công an Hà Tĩnh có chỉ tiêu nữ có trình độ Đại học và là đảng viên.



