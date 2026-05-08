Xôn xao chuyện “lớp học thông minh” và “không thông minh” ở Hà Tĩnh

Tối 7.5, mạng xã hội tại Hà Tĩnh xôn xao trước thông tin phụ huynh muốn cho con vào “lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Thành Sen phải đóng trung bình khoảng 10 triệu đồng để mua thiết bị học tập.

Thông tin nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số phụ huynh ủng hộ việc ứng dụng công nghệ vào dạy học trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đang được thúc đẩy. Tuy nhiên cũng có nhiều băn khoăn về nguy cơ hình thành sự phân biệt giữa “lớp học thông minh” và lớp học thông thường, áp lực tài chính với phụ huynh cũng như mức độ phù hợp khi học sinh lớp 1, lớp 2 tiếp cận thiết bị điện tử quá sớm.

Toàn cảnh buổi làm việc





Trước sự việc, sáng 8.5, Trường Tiểu học Nguyễn Du phối hợp UBND phường Thành Sen tổ chức cuộc họp với sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, công an phường, ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và ban đại diện phụ huynh các lớp liên quan để làm rõ sự việc.

Theo biên bản cuộc họp, năm học 2025 - 2026, trường triển khai 8 lớp học thông minh gồm 5 lớp 1 và 3 lớp 2. Việc đăng ký tham gia được thực hiện theo hình thức tự nguyện từ đầu năm học.

Your browser does not support the video tag.

Bà Trần Thị Thu Cúc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du trao đổi nội dung liên quan "lớp học thông minh"

Trao đổi với Báo Văn Hoá, bà Trần Thị Thu Cúc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du cho rằng, tranh cãi thời gian qua phần lớn xuất phát từ cách gọi “lớp học thông minh”, dễ khiến nhiều người hiểu nhầm tồn tại lớp “thông minh” và lớp “không thông minh”.

Theo bà Cúc, nhà trường và phụ huynh đã thống nhất đề xuất đổi tên mô hình thành “lớp học ứng dụng chuyển đổi số” hoặc “lớp học sử dụng thiết bị thông minh” để phù hợp hơn. Chương trình học, giáo viên và nội dung giảng dạy giữa các lớp hoàn toàn giống nhau, điểm khác chỉ nằm ở việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ học tập.

Một tiết học sử dụng thiết bị công nghệ trong lớp học thông minh tại Trường Tiểu học Nguyễn Du

...



Bà Cúc cho biết, từ năm 2023 trường đã có phòng học thông minh dùng chung cho toàn trường. Năm học này, trường triển khai thêm mô hình sử dụng thiết bị cá nhân theo lộ trình 5 năm. Giai đoạn đầu giáo viên chủ yếu hướng dẫn học sinh làm quen công nghệ, sau đó mới tăng dần việc sử dụng bảng tương tác và phần mềm học tập.

Liên quan thông tin phụ huynh phải đóng khoảng 10 triệu đồng, bà Cúc cho biết chi phí chủ yếu để mua iPad phục vụ học tập với giá khoảng 8,5 triệu đồng/máy. Ngoài ra, nếu sử dụng thiết bị cá nhân, phụ huynh đóng thêm khoảng 1 triệu đồng/năm tiền phần mềm học tập. Việc mua thiết bị do phụ huynh tự nguyện đăng ký và làm việc trực tiếp với đơn vị cung cấp.

Màn hình tương tác thông minh có giá 68 triệu đồng từ nguồn tiền phụ huynh đóng góp tại "lớp học thông minh"



Theo lãnh đạo nhà trường, học sinh không sử dụng máy tính bảng liên tục mà chỉ áp dụng ở một số tiết học theo giáo án. Trung bình mỗi tuần học sinh mang máy khoảng hai ngày. Các môn như tiếng Anh, mỹ thuật, âm nhạc, kể chuyện ứng dụng công nghệ 100%, trong khi môn Toán và Tiếng Việt chỉ sử dụng khoảng 1 - 2 tiết mỗi tuần.

Nhà trường hiện sử dụng phần mềm Nexta hỗ trợ dạy học. Theo bà Cúc, hệ thống này cho phép giáo viên giao bài tập, theo dõi kết quả ngay trên lớp. Khi cô giáo giao bài, học sinh làm xong thì hệ thống hiển thị ngay bao nhiêu em đúng, bao nhiêu em sai. Phần mềm AI hỗ trợ giáo viên xây dựng bài học trực quan và tương tác hơn.

Trước lo ngại học sinh có thể mặc cảm nếu không được học “lớp thông minh”, bà Cúc cho rằng vấn đề nằm nhiều ở cách nhìn của người lớn hơn là nhận thức của trẻ nhỏ. “Các cháu còn nhỏ nên chưa có nhận thức kiểu lớp này tốt hơn lớp kia. Điều quan trọng là phụ huynh và nhà trường định hướng như thế nào”, bà nói.

Hình ảnh các em học sinh lớp 1 trong một tiết học tại "lớp học thông minh"



Theo hiệu trưởng nhà trường, việc tham gia mô hình phải dựa trên ba yếu tố gồm học sinh hào hứng học tập, sức khỏe phù hợp và phụ huynh có điều kiện đầu tư thiết bị. Nếu đáp ứng đủ các điều kiện đó thì việc tiếp cận công nghệ sớm cũng là điều tốt trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND phường Thành Sen cho rằng, việc triển khai mô hình cần được nhìn nhận trong bối cảnh ngành giáo dục đang thúc đẩy chuyển đổi số. Tuy nhiên nhà trường cũng cần rà soát quy trình thực hiện, tăng cường truyền thông và đánh giá lại hiệu quả sau thời gian triển khai để có điều chỉnh phù hợp.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá