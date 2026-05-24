5 học sinh lớp 11 giành huy chương Olympic vật lý châu Á APhO 2026

Ngày 23/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin chính thức về kết quả của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 - APhO 2026, tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17/5/2026 đến ngày 25/5/2026.

Theo đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh dự thi. Kết quả, 8/8 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 6 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam tham dự APhO 2026 có 5/8 học sinh là học sinh lớp 11. Điều này cho thấy đội tuyển không chỉ đạt kết quả tốt tại APhO 2026, mà còn mở ra cơ hội lớn tại kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế (IPhO) năm 2026, đồng thời khẳng định Việt Nam đang có lực lượng kế cận giàu tiềm năng cho các kỳ thi APhO, IPhO năm 2027..

Cụ thể kết quả như sau:

1. Em Nguyễn Nhật Minh, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Bạc;

2. Em Tạ Ngọc Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh: Huy chương Bạc;

3. Em Vũ Nguyên Nguyên, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội: Huy chương Bạc;

4. Em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình: Huy chương Bạc;

5. Em Phan Tuấn Dũng, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ: Huy chương Bạc;

6. Em Bùi Anh Tú, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Biên Hòa, tỉnh Ninh Bình: Huy chương Bạc;

7. Em Lê Duy Khánh, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Huy chương Đồng;

8. Em Mai Văn Khánh, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Huy chương Đồng.

Kỳ thi Olympic Vật lí châu Á năm 2026 có sự tham gia của 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 209 thí sinh dự thi. Đây là một trong những kỳ thi Olympic khu vực có mức độ cạnh tranh cao, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh về Vật lí trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

APhO 2026 gồm hai ngày thi chính thức: một ngày thi lý thuyết và một ngày thi thực nghiệm, thời lượng làm bài thi của mỗi ngày thi là 5 giờ. Nội dung thi năm nay có tính phân loại cao, đòi hỏi thí sinh nắm vững kiến thức nền tảng, có năng lực mô hình hóa, xử lý toán học và vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tiễn.

Bài thi lý thuyết gồm ba bài, đề cập đến cơ học của các hệ cân, nhiễu xạ tia X trong nghiên cứu cấu trúc vật liệu, và cộng hưởng từ trong trường ngoài. Các bài toán gắn kiến thức vật lí cơ bản với những ứng dụng trong đo lường chính xác, khoa học vật liệu, công nghệ bán dẫn, cảm biến và một số công nghệ hiện đại.

Bài thi thực hành gồm hai bài, tập trung vào thiết kế và khai thác hệ đo. Bài thứ nhất về “đồng hồ nước”, yêu cầu thí sinh vận dụng cơ học chất lưu, kỹ năng đo đạc, xử lý số liệu và phân tích sai số. Bài thứ hai sử dụng bộ chuyển đổi tương tự - số ADC của Micro:bit để ước lượng điện trở chưa biết, qua đó kiểm tra khả năng thiết kế thí nghiệm, nhận diện sai số và xây dựng phương án đo đáng tin cậy.

Với kết quả 100% học sinh đoạt huy chương, gồm 6 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có tất cả học sinh dự thi đều đạt huy chương (cùng Hàn Quốc 1, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Nga). Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao và quy tụ nhiều đội tuyển mạnh.

Tác giả: Mai Loan

Nguồn tin: kienthuc.net.vn