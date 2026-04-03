Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng trường tiểu học để điều tra dấu hiệu 'chạy' hợp đồng

Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc xuất hiện một số dấu hiệu bất thường trong công tác quản lý, tuyển dụng và tài chính đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

UBND phường Nam Gianh yêu cầu, trong thời gian bị tạm đình chỉ, ông Nguyễn Văn Đông phải bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu và công việc đang đảm nhiệm cho người được phân công phụ trách điều hành nhà trường.

Theo Chủ tịch UBND phường Bắc Gianh, trước đó, ngày 26/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã có Công văn số 200/ANĐT-Đ1 đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với ông Đông. Tiếp đến, ngày 1/4/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bắc Gianh thống nhất chủ trương đình chỉ để phục vụ điều tra liên quan đến dấu hiệu “chạy” hợp đồng và những bất thường trong thu, chi tài chính tại nhà trường.

Vụ việc xuất phát từ đơn tố cáo nặc danh phản ánh nhiều dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, tuyển dụng giáo viên và tài chính. Đáng chú ý, các đoạn ghi âm do giáo viên cung cấp cho cơ quan chức năng cho thấy việc tiếp tục được đứng lớp không hoàn toàn dựa trên năng lực chuyên môn hay nhu cầu vị trí việc làm, mà có dấu hiệu bị chi phối bởi các thỏa thuận ngoài quy định.

Không chỉ dừng ở công tác tuyển dụng, hoạt động thu - chi tài chính tại trường cũng được cho là tồn tại nhiều bất thường kéo dài trong nhiều năm, đang được cơ quan chức năng tập trung làm rõ.

... Ông Nguyễn Văn Đông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, bị tạm đình chỉ công tác 75 ngày nhằm phục vụ công tác điều tra liên quan dấu hiệu “chạy” hợp đồng và bất thường trong thu chi tài chính.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Đinh Thị Ngọc Lan, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Gianh cho biết, dù đơn tố cáo là nặc danh nhưng do nội dung liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý, địa phương đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra vào cuộc xác minh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan An ninh điều tra.

Theo bà Lan, quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm, không bao che; nếu phát hiện sai phạm sẽ xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu theo đúng quy định.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ các nội dung liên quan.

Tác giả: Nguyên Linh

Nguồn tin: baotintuc.vn