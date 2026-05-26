ĐH Bách khoa Hà Nội có Giám đốc mới 51 tuổi

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định số 1288 về việc bổ nhiệm GS-TS-NGƯT Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội.

Quyết định này được thực hiện nhằm kiện toàn nhân sự cho các cơ sở giáo dục đại học phát triển trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đồng thời bảo đảm yêu cầu ổn định, kế thừa và phát triển của các cơ sở đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) năm 2025 có nhiều thay đổi quan trọng về mô hình quản trị đại học công lập.

GS Lê Anh Tuấn sinh năm 1975, quê quán tại tỉnh Hà Tĩnh. Ông là cựu sinh viên khóa 37 ngành Cơ khí động lực tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc, ông được giữ lại làm cán bộ giảng dạy tại Trường Cơ khí từ năm 1997. Ông hoàn thành chương trình Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Graz, Cộng hòa Áo trong giai đoạn 2002-2005.

GS Lê Anh Tuấn được bổ nhiệm chức danh PGS vào năm 2009 và GS vào năm 2017. Với trình độ chính trị cao cấp, ông đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại nhà trường. Các chức vụ ông từng giữ, gồm: Trưởng Bộ môn, Giám đốc Phòng thí nghiệm đầu tư tập trung, Viện trưởng Viện Cơ khí động lực.

Giai đoạn 2016 - 2025 ghi nhận sự đóng góp của ông trong công tác quản trị đại học với các vai trò: Thư ký Hội đồng trường, Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội đồng Đại học.

Hiện nay, ông đang đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng ủy ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tân Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội là nhà khoa học có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực, ô tô và phương tiện tự hành, năng lượng tái tạo cùng nhiên liệu thay thế. Thành tựu khoa học của ông thể hiện qua việc chủ biên và đồng tác giả 7 quyển sách, sở hữu 2 bằng sở hữu trí tuệ và công bố trên 150 bài báo tại các tạp chí uy tín. Chỉ số H-Index của ông đạt 32 trên Google Scholar và 29 trên Scopus.

Tác giả: Yến Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động