Cô gái Hà Tĩnh vào Đại học Thanh Hoa sau một lần từ bỏ

Trần Thị Vân Anh, 27 tuổi, quê Hà Tĩnh, nhận tin trúng tuyển ngành Ngôn ngữ học ứng dụng, Đại học Thanh Hoa hôm 8/5. Ngôi trường danh tiếng bậc nhất Trung Quốc hiện ở top 12 thế giới, theo bảng xếp hạng đại học THE năm 2026.

Trần Thị Vân Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vân Anh kể niềm đam mê ngôn ngữ bắt đầu từ những năm phổ thông, khi thích thú xem phim truyền hình Trung Quốc. Nữ sinh thấy ngôn ngữ này thú vị, giúp hiểu thêm nguồn gốc của các từ Hán - Việt.

Năm 2017, Vân Anh trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Trung tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, với định hướng giảng dạy và biên phiên dịch.

Song, lịch học dày khiến Vân Anh thấy áp lực. Cô quyết định bảo lưu một năm, đến Đại học Chiết Giang để vừa trải nghiệm, vừa học thêm tiếng Trung. Đây cũng là trường nổi tiếng, thuộc nhóm đại học trọng điểm, top 4 ở Trung Quốc.

Quay về Việt Nam, nữ sinh học thêm ngành Ngôn ngữ Anh và chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III, trước khi tốt nghiệp cả hai ngành vào năm 2023.

Sau khi nhận học bổng toàn phần CIS (học bổng dành cho các ngành ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc), Vân Anh đến Đại học Chiết Giang học thạc sĩ ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế. Được học với nhiều bạn bè xuất sắc, nữ sinh Việt có động lực cố gắng hơn. Để duy trì kết quả học tập tốt, Vân Anh thường xuyên trao đổi với giảng viên ngay trên lớp, chịu khó đọc tài liệu và nghiên cứu sâu sau giờ học. Ngoài ra, nữ sinh tích cực tham gia các hội thảo khoa học, hoạt động ngoại khóa, đi biên dịch và gia sư tiếng Trung.

Quá trình này, Vân Anh nhận thấy nhiều học viên học nghe - nói khá nhanh nhưng lại gặp khó khi học chữ Hán và tìm hiểu các yếu tố văn hóa như câu đối, hoành phi hay chữ viết trên bàn thờ.

Theo cô, điều này cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa người trẻ với văn hóa chữ Hán trong đời sống hiện đại. Vân Anh sau đó đưa trăn trở này vào luận văn tốt nghiệp: "Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng và sự biến đổi động thái của bản sắc văn hóa chữ Hán ở người học Việt Nam".

PGS. Trương Lệ Bình, Đại học Chiết Giang, đánh giá đề tài này có khả năng kết hợp giữa tư duy học thuật, hiểu biết liên văn hóa và năng lực phân tích, đồng thời mở ra những góc nhìn mới cho việc giảng dạy tiếng Trung và nghiên cứu giao thoa văn hóa giữa hai nước.

Tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc vào đầu năm 2025, Vân Anh lên kế hoạch ứng tuyển chương trình tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh.

Nữ sinh sau đó vượt qua vòng phỏng vấn của Thanh Hoa và trúng tuyển. Tuy nhiên, Vân Anh không kịp nộp hồ sơ học bổng CSC, nếu theo học phải tự túc kinh phí nên đành viết đơn xin bỏ nhập học. Với học bổng Tân Hán học cho ngành Ngôn ngữ Trung của Đại học Bắc Kinh, cô cũng không thành công.

"Vòng phỏng vấn chỉ kéo dài khoảng 10 phút, mình đã không thể hiện hết khả năng của bản thân", Vân Anh nhìn nhận.

Vân Anh trong ngày nhận bằng thạc sĩ ở Đại học Chiết Giang. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quyết tâm ứng tuyển lại, Vân Anh duy trì công việc dạy thêm, hỗ trợ du học sinh, song song chuẩn bị hồ sơ của bản thân. Đầu năm nay, cô tự tin ứng tuyển Đại học Thanh Hoa và học bổng CSC với chứng chỉ hán ngữ HSK bậc 8/9, IELTS 7.5, kinh nghiệm làm việc, phương hướng nghiên cứu và thư giới thiệu từ 4 phó giáo sư.

Từ trải nghiệm hai lần phỏng vấn, Vân Anh cho rằng trường đòi hỏi ứng viên hiểu biết toàn diện, từ lĩnh vực nghiên cứu của bản thân tới khả năng ngôn ngữ và hoạt động ngoại khóa.

"Các ứng viên nên chuẩn bị hồ sơ từ sớm và có nền tảng kiến thức đủ sâu để ứng phó với các câu hỏi 'xoáy' từ giám khảo", cô nhìn nhận.

Vân Anh sẽ đến nhập học tại Đại học Thanh Hoa vào tháng 8 tới. Cô gái Việt định hướng nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Hán, rồi trở về nước làm giảng viên và phiên dịch.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: vnexpress.net