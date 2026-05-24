Phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên lên đến 80%

Nghị định 182 năm 2026 được Chính phủ ban hành hôm 22/5 quy định chi tiết các mức phụ cấp ưu đãi nghề với giáo viên.

Theo đó, giáo viên mầm non, tiểu học được hưởng ba mức giống nhau, lần lượt 45, 60 và 80%, tương ứng với những người làm việc ở điều kiện bình thường; tại các xã khu vực I, II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo; tại nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Giáo viên THCS, THPT nhận phụ cấp ưu đãi từ 40 đến 80%, cũng theo điều kiện và địa điểm làm việc. Nhân viên trường học lần đầu được hưởng phụ cấp ưu đãi 20%.

Mỗi mức phụ cấp ưu đãi của giáo viên mầm non, phổ thông đều tăng 10% so với hiện tại, song ít hơn 5% so với đề xuất hồi tháng 11/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cách tính phụ cấp ưu đãi nghề = 2,34 (lương cơ sở) x hệ số lương x % phụ cấp ưu đãi nghề.

Nghị định có hiệu lực từ 7/7, nhưng các mức phụ cấp được thực hiện từ 1/1/2026.

... Giáo viên trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP HCM, tháng 5/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Việc tăng phụ cấp cho giáo viên, nhân viên trường học thực hiện theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo của Quốc hội.

Cuối năm ngoái, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi nghề theo hai giai đoạn. Từ năm 2026 đến 2030, phụ cấp ưu đãi với giáo viên mầm non, phổ thông tăng thêm 15% so với hiện nay, tức 85 và 45%, nhân viên trường học hưởng 20%.

Giai đoạn hai là từ năm 2031 trở đi. Giáo viên làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn hưởng tối thiểu 100% phụ cấp ưu đãi, còn lại 70%. Nhân viên trường học nhận mức 30%.

Hiện cả nước có khoảng 1,05 triệu giáo viên mầm non, phổ thông hưởng lương từ ngân sách, từ 4,9 đến 15,87 triệu đồng một tháng. Sau khi cộng các loại phụ cấp, tổng tiền lương khoảng 6,6 đến 30 triệu đồng.

Ngoài phụ cấp, Bộ đề xuất áp dụng hệ số đặc thù 1,25 với giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông là 1,15. Như vậy, lương hai nhóm này sẽ tăng từ 0,8 đến 3,7 triệu đồng một tháng, ngân sách phát sinh hàng tháng là 1.652 tỷ đồng. Việc này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, lấy ý kiến.

Tác giả: Thanh Hằng

Nguồn tin: vnexpress.net