Đề Văn 'dễ thở', thí sinh Hà Tĩnh tự tin hoàn thành kỳ thi lớp 10 không chuyên

Thí sinh rạng rỡ sau 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn.

Chiều 25/5, sau 120 phút làm bài môn Ngữ Văn, hơn 21.000 thí sinh tại 39 hội đồng thi trên địa bàn Hà Tĩnh đã hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2026–2027.

Rời phòng thi, nhiều thí sinh nhận xét đề Ngữ văn năm nay bám sát ma trận và cấu trúc đã được Sở GD&ĐT Hà Tĩnh công bố trước đó, có tính phân hóa nhưng không gây áp lực quá lớn cho học sinh.

Đề thi Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT được nhiều thí sinh nhận xét vừa sức.

Theo các thí sinh, phần nghị luận văn học tập trung khai thác cảm xúc, tình cảm của nhân vật và có sự liên hệ với ngữ liệu ở phần đọc hiểu. Trong khi đó, câu nghị luận xã hội đề cập đến một tư tưởng, đạo lý mang tính nhân văn, hướng học sinh tới những giá trị sống tích cực.

Nhiều học sinh cho rằng đề thi “dễ thở” hơn so với lo lắng ban đầu do nội dung tương đối sát với đề thi thử của Sở GD&ĐT, giúp các em chủ động hơn trong cách làm bài và phân bổ thời gian.

Nhiều thí sinh tự tin giành điểm 8 ở môn Ngữ văn.

“Một số dạng câu hỏi em đã được luyện nhiều trong quá trình ôn tập nên không bị bất ngờ. Đề có sự phân hóa nhưng vẫn vừa sức với học sinh”, Phạm Trần Bình An, học sinh Trường THCS Đại Nài dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Đình Phùng chia sẻ.

Theo đánh giá của nhiều thí sinh, học sinh có học lực khá có thể đạt mức điểm từ 7,5–8 điểm. Những em nắm chắc kiến thức cơ bản cũng có khả năng đạt khoảng 6,5–7 điểm.

Nhiều giáo viên Ngữ văn tại Hà Tĩnh nhận định đề thi năm nay bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đúng cấu trúc đề minh họa của Sở GD&ĐT, đồng thời bảo đảm yêu cầu phân hóa nhưng không đánh đố.

Thí sinh cùng phụ huynh thảo luận sau khi hoàn thành bài thi.

Theo giáo viên, nội dung đề tiếp tục thể hiện định hướng đổi mới trong đánh giá năng lực học sinh. Phần nghị luận văn học và nghị luận xã hội đề cập đến chủ đề quen thuộc nhưng giàu tính gợi mở.

“Đề thi có sự phân hóa rõ giữa các nhóm học sinh từ phần đọc hiểu đến nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Dạng đề quen thuộc nên học sinh không bị lạc hướng khi làm bài”, một giáo viên nhận xét.

Nhiều giáo viên dự đoán phổ điểm môn Ngữ văn năm nay sẽ tập trung từ 7 điểm trở lên do cấu trúc đề ổn định và phù hợp với năng lực học sinh.

Đối với hơn 19.000 thí sinh, việc hoàn thành bài thi môn Ngữ văn cũng đồng nghĩa khép lại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2026–2027.

Rời điểm thi sau môn Ngữ văn, nhiều thí sinh tỏ ra thoải mái, tự tin. Phụ huynh cũng phần nào yên tâm và kỳ vọng con đạt kết quả tốt trong kỳ thi năm nay.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên tại Hà Tĩnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, không ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế. Công tác vận chuyển, bảo quản đề thi được thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn, bảo mật.

Dù thời tiết nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời dao động khoảng 38–40 độ C, các điểm thi vẫn bảo đảm điều kiện phục vụ nhờ sự chuẩn bị đồng bộ về cơ sở vật chất, điện, nước và các phương án hỗ trợ thí sinh.

Theo kế hoạch, sáng 26/5, gần 1.500 thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Hà Tĩnh sẽ tiếp tục bước vào các môn thi chuyên. Buổi sáng diễn ra các môn Toán và Ngữ văn; buổi chiều thi các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Lịch sử và Địa lý. Thời gian làm bài mỗi môn là 150 phút.

Tác giả: Phượng Vũ

