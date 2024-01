Xoá tụ điểm “bay lắc” thu giữ 1 khẩu súng và hơn 2 kg ma túy

Khoảng 20h ngày 12/1, lực lượng phối hợp kiểm tra hành chính một phòng trọ ở khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An (Bình Dương) do Nguyễn Văn Trung (SN 1997, quê An Giang) thuê ở thì phát hiện nhiều đối tượng đang tổ chức “bay lắc”. Tang vật thu giữ gồm nhiều viên thuốc lắc, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Số lượng ma túy bị thu giữ.



Qua khai thác các đối tượng bị bắt giữ, Công an xác định hai đối tượng có liên quan đến điểm “bay lắc” này là Võ Hoàng Tuấn (SN 2000, Bến Tre) và Nguyễn Hoàng Phú (SN 2001, ngụ TP Thuận An). Tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở của hai đối tượng này, công an thu được một số lượng ma túy lớn, 1 khẩu súng cùng số tiền gần 4 triệu đồng.

... Đối tượng Nguyễn Hoàng Phú chỉ nơi cất giấu ma túy.



Tính đến ngày 14/1, có tổng cộng 15 đối tượng có liên quan đến tụ điểm “bay lắc” nói trên bị tạm giữ cùng nhiều tang vật. Tổng số ma túy tàng trữ bị thu giữ là hơn 2 kg.



Tác giả: P.Tuyền

Nguồn tin: cand.com.vn