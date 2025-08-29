Xin chung tay cứu lấy sự sống 2 đứa trẻ thơ trong vụ vợ và chồng tử vong sau bão

Hai cháu Tuấn Anh và Tuấn Kiệt được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vào sáng 28/8, tại quán ăn Thiện Mập, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh), một tai nạn đau lòng đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiến (SN 1974) và chị Nguyễn Thị Liễu (SN 1982). Hai anh chị đã vĩnh viễn ra đi do ngạt khí từ máy phát điện trong phòng kín.

Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì lại tiếp tục ập đến, khi hai cháu nhỏ Nguyễn Tuấn Anh (SN 2015, là con ruột của anh Hiến, chị Liễu) và Tuấn Kiệt (SN 2016, cháu ruột) may mắn được cứu sống, nhưng lại đang đối mặt với lằn ranh sinh tử.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm.

Cả hai cháu hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở bóng tại khoa Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh. Tình hình nguy kịch buộc các cháu phải được khẩn trương chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội để tiếp tục cấp cứu và điều trị.

Chỉ trong phút chốc, bé Tuấn Anh đã trở thành đứa trẻ mồ côi, còn Tuấn Kiệt mất đi chỗ dựa tinh thần, những người cưu mang cháu.

Tương lai phía trước của Tuấn Anh và Tuấn Kiệt là một chặng đường dài đầy gian nan, với những ngày tháng điều trị cam go và chi phí vô cùng tốn kém. Trong khi đó, gia đình nội ngoại hai bên đang phải gồng mình với nỗi đau mất người thân và gánh nặng tài chính khổng lồ để giành lại sự sống cho hai cháu.

Do tình trạng các cháu nguy kịch nên phía Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh chuyển gấp các cháu lên tuyến trên để cấp cứu.

Được biết, gia đình anh Hiến cũng chẳng khá giả gì. Hai vợ chồng quê tại xã Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên cũ), đến Thiên Cầm thuê mặt bằng kinh doanh chưa bao lâu thì xảy ra vụ việc thương tâm.

Trước tình cảnh thương tâm này, ông Bùi Văn Nam - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thiên Cầm, người đã kết nối với chúng tôi, tha thiết kêu gọi sự chung tay, giúp đỡ của toàn thể cộng đồng, các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân gần xa.

“Dù là một sự chia sẻ vật chất hay một lời động viên tinh thần, tất cả đều vô cùng quý giá vào lúc này, giúp hai cháu bé có thêm cơ hội được tỉnh dậy, được khỏe mạnh và tiếp tục cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa,” ông Nam gửi gắm.

Mỗi sự đóng góp của cộng đồng, dù lớn hay nhỏ, đều là một tia sáng, một nguồn hy vọng, giúp thắp lên cơ hội sống cho hai em nhỏ bất hạnh.

