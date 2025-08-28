Thời gian:
Hà Tĩnh: Bố mẹ cùng hai con nhỏ t.h.ư.ơ.n.g v.o.n.g trong quán ăn

Người bố và mẹ đã tử vong, còn hai con nhỏ đang được tích cực cấp cứu sau khi người dân phát hiện, phá cửa quán ăn giải cứu.

Thông tin ban đầu, vào sáng 28.8, người dân xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện quán bánh canh Thiện Mập trên đường Kỳ La (thôn Trần Phú), không mở cửa như thường lệ.

Người dân gõ cửa nhiều lần không có ai trả lời, sau đó ngửi thấy mùi khí lạ nên phá cửa vào kiểm tra thì phát hiện vợ chồng chủ quán đã tử vong, hai con nhỏ bất tỉnh. Ngay sau đó, hai cháu bé được khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: BHT


Theo một số nhân chứng tại hiện trường, khi phá cửa quán ăn, họ phát hiện một máy phát điện phía trong.

Được biết, mấy ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 5, toàn xã Thiên Cầm bị mất điện, nhiều hộ dân trong xã đã dùng máy phát điện để duy trì sinh hoạt.

Trao đổi với Văn Hoá, ông Võ Tá Nhân - Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm xác nhận vụ việc và cho biết, nguyên nhân đang được công an điều tra.

