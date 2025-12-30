Những mẫu xe bị khai tử kể từ năm 2026

Doanh số của các mẫu xe điện Mercedes-Benz không mấy khả quan, và EQB cũng không phải là ngoại lệ. Thiết kế cấp tiến khiến phiên bản thuần điện của chiếc GLB này không được lòng người tiêu dùng. Hãng xe đã khai tử EQB, và được thay thế bằng chiếc GLB thế hệ thứ 2, vốn có thiết kế tương đồng giữa bản xe xăng và xe thuần điện