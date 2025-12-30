Những mẫu xe bị khai tử kể từ năm 2026

Với những thay đổi về chính sách vĩ mô, hạ tầng sạc không như kỳ vọng hay đơn giản là nhu cầu đi xuống, nhiều hãng xe đã quyết định khai tử các dòng xe điện nhằm tái cấu trúc dải sản phẩm trong giai đoạn nhạy cảm này.
Acura ZDX là mẫu xe thuần điện đầu tiên trong danh mục sản phẩm của thương hiệu xe sang đến từ Honda. Tuy nhiên, chiếc xe được phát triển từ mẫu Chevrolet Blazer EV. Mặc dù thời gian có mặt trên thị trường ngắn hơn thế hệ đầu tiên, Acura ZDX thế hệ thứ hai đã bán được gần 19.400 chiếc trong năm 2024 - 2025
Chevrolet BrightDrop 400 và BrightDrop 600 là mẫu xe tải thuần điện được phân phối với thương hiệu con BrightDrop. Tuy nhiên, nhu cầu của thị trường quá thấp khiến tập đoàn ôtô này quyết định khai tử dòng sản phẩm thương mại này
Sau khi khai tử dải sản phẩm Charger và Challenger biểu tượng, Dodge tự tin giới thiệu các phiên bản xe hiệu năng cao thuần điện, và cao cấp nhất là Charger SRT Daytona Banshee. Tuy nhiên, ngay cả những phiên bản Charger thuần điện tiêu chuẩn còn khó kiếm khách, không có lý do gì để Dodge tiếp tục phát triển dự án đầu bảng này.
Ford F-150 Lightning tưởng chừng như sẽ là dòng sản phẩm dẫn đầu trong chiến lược điện hóa của thương hiệu. Tuy nhiên, doanh số thấp, cộng thêm nhiều yếu tố bất lợi về thị trường và nguồn cung nguyên liệu khiến F-150 Lightning chính thức bị khai tử, và sẽ được thay thế bằng phiên bản EREV.
Vào năm 2022, Maserati từng tự tin tuyên bố mỗi mẫu xe của thương hiệu đều sẽ có biến thể thuần điện Folgore, bao gồm siêu xe đầu bảng MC20, trước khi chuyển đổi thành hãng xe điện vào năm 2030. Tuy nhiên, lợi nhuận thấp khiến tình trạng của Maserati chìm sâu trong khủng hoảng và do đó dự án MC20 thuần điện cũng bị hủy
Doanh số của các mẫu xe điện Mercedes-Benz không mấy khả quan, và EQB cũng không phải là ngoại lệ. Thiết kế cấp tiến khiến phiên bản thuần điện của chiếc GLB này không được lòng người tiêu dùng. Hãng xe đã khai tử EQB, và được thay thế bằng chiếc GLB thế hệ thứ 2, vốn có thiết kế tương đồng giữa bản xe xăng và xe thuần điện
...
Mercedes-Benz EQE và Mercedes-Benz EQE SUV cũng gặp chung vấn đề với các mẫu xe thuần điện còn lại: thiết kế không phù hợp với gout thẩm mỹ hiện tại của khách hàng. Vị trí của 2 dòng xe này sẽ được thay thế bởi C-Class EQ và GLC EQ
Mercedes-Benz EQS và Mercedes-Benz EQS SUV cũng được lên kế hoạch khai tử, sau khi doanh số tỏ ra kém cạnh tranh với các đối thủ như BMW i7. Rất có thể Mercedes-Benz S-Class phiên bản mới cũng sẽ được trang bị động cơ đốt trong và động cơ thuần điện
Vào tháng 9/2025, Porsche bất ngờ "quay xe" khi tuyên bố điều chỉnh lại chiến lược điện hóa. Trong đó, nhiều dự án xe điện cũng bị hủy, bao gồm mẫu SUV đầu bảng 3 hàng ghế có biệt danh "K1". Trong tương lai, chiếc xe này sẽ được trang bị lại động cơ đốt trong, bên cạnh cấu hình PHEV.
Vào năm 2023, Stellantis tự tin giới thiệu concept bán tải thuần điện Ram Revolution Concept, về sau được tập đoàn rút gọn còn Ram 1500 REV. Cũng như Dodge Charger SRT Daytona Banshee, chiến lược cải tổ sản phẩm mới đã khiến mẫu xe điện này bị khai tử, thay vào đó sẽ là cấu hình PHEV và EREV
Tác giả: Việt Hà
Nguồn tin: znews.vn