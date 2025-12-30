Tranh chấp bán xăng dầu kéo dài của Châu Thành và Thái Sơn ở trạm dừng cao tốc

Xe cộ ra vào đổ xăng tại trạm dừng nghỉ Km41+100 trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chiều 29-12 - Ảnh: HÀ MI

Trong khi đó, đại diện Công ty cổ phần Thái Sơn E&C cho hay họ sẵn sàng cung cấp nếu được tiếp nhận 2 cửa hàng xăng dầu.

Giấy phép đã hết hạn từ lâu nhưng vẫn bán xăng dầu

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 29-12, ông Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở Công thương Đồng Nai, khẳng định trạm xăng dầu là hạng mục bắt buộc, tối thiểu của một trạm dừng nghỉ loại 1 nằm trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo ông Long, trên thực tế giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của Công ty Châu Thành đã hết hạn từ ngày 5-11-2025.

Sở đã hướng dẫn về điều kiện và thủ tục cấp phép, song doanh nghiệp không đủ điều kiện pháp lý (do không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/thuê dài hạn) nên không thể gia hạn giấy phép, cần phải xác lập pháp lý về mặt bằng cho bên có quyền quản lý hợp pháp để đảm bảo dịch vụ công cộng.

Điều Sở Công Thương quan tâm trước tiên là bảo đảm dịch vụ cung cấp xăng dầu ở trạm dừng nghỉ không bị gián đoạn. Sở đã và đang yêu cầu các bên, đặc biệt là Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - chủ sở hữu hạ tầng - phải có ngay phương án duy trì nguồn cung.

"VEC phải chỉ định ngay một đơn vị có đủ tư cách pháp lý để tiếp quản, vận hành 2 cửa hàng xăng dầu một cách hợp pháp. VEC có trách nhiệm xây dựng và báo cáo phương án dự phòng khẩn cấp để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, đảm bảo tuyệt đối không để gián đoạn dịch vụ xăng dầu trên tuyến cao tốc", ông Long thông tin.

Về việc giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty Châu Thành đã hết hạn nhưng vẫn bán, ông Long cho biết việc xử lý vi phạm hành chính với hoạt động kinh doanh không phép sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Tuy nhiên trong tình hình hiện nay, sở ưu tiên cao nhất là phối hợp để đảm bảo không gián đoạn dịch vụ thiết yếu cho người dân nhằm mục đích vừa bảo đảm pháp luật, vừa bảo đảm lợi ích công cộng.

Tranh chấp từ năm 2022

Theo hồ sơ, năm 2015 VEC ký hợp đồng với Công ty cổ phần Thái Sơn E&C đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ tại Km41+100.

Sau đó Công ty Thái Sơn và Công ty Châu Thành đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, bao gồm hai cửa hàng xăng dầu.

Đến năm 2022, VEC khởi kiện Công ty Thái Sơn ra tòa với lý do"vi phạm nghiêm trọng" nên yêu cầu hủy hợp đồng, buộc Thái Sơn chấm dứt các hoạt động tại trạm dừng nghỉ, bàn giao lại toàn bộ mặt bằng và các hạng mục công trình phụ trợ trên cho VEC.

Công ty Thái Sơn cũng yêu cầu tòa giải quyết buộc VEC phải bồi thường tài sản, cơ sở vật chất đã đầu tư, lợi ích hình thành trong tương lai cùng thiệt hại do phải bồi thường cho bên thứ ba trong quá tình liên doanh, liên kết.

Trong vụ án này, Công ty Châu Thành là bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng đề nghị Thái Sơn bồi thường chi phí đầu tư, cải tạo, sửa chữa... tại 2 cửa hàng xăng dầu.

Theo VEC, từ giữa năm 2025, giữa Thái Sơn và Châu Thành liên tiếp phát sinh tranh chấp, ảnh hưởng đến hoạt động của trạm dừng nghỉ.

Từ kiến nghị của Châu Thành, tòa đã ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp, tạm thời cấm Công ty Thái Sơn "thực hiện mọi hành vi tháo dỡ, di dời hoặc làm thay đổi hiện trạng đối với toàn bộ tài sản đang tranh chấp" tại trạm dừng nghỉ.

Theo hợp đồng ký với VEC, trách nhiệm duy trì hoạt động trạm dịch vụ và bảo đảm cung ứng các hàng hóa thiết yếu, trong đó có xăng dầu, thuộc về Công ty Thái Sơn E&C.

Tuy nhiên dù đã nhiều lần đôn đốc, VEC cho rằng Thái Sơn chưa có giải pháp phù hợp, khiến việc cung ứng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ đứng trước nguy cơ gián đoạn.

Trong khi đó, theo Công ty Châu Thành, trong khi các tranh chấp giữa các bên chưa được tòa án giải quyết xong, song Công ty Thái Sơn có chủ trương chấm dứt quan hệ hợp đồng với Châu Thành nhưng không thực hiện việc thương lượng bồi thường giá trị đầu tư hợp pháp mà doanh nghiệp đã bỏ ra.

Còn phía Công ty Thái Sơn cũng trưng ra các tài liệu để chứng minh hợp đồng, mặt bằng và toàn bộ tài sản tại 2 cửa hàng xăng dầu do Công ty Thái Sơn đầu tư để Công ty Châu Thành tổ chức hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu đến 29-9.

VEC cho hay những tranh chấp của hai công ty trên đã dẫn đến nguy cơ gián đoạn cung cấp xăng dầu. Thái Sơn đủ điều kiện cấp phép bị phong tỏa tài sản khẩn cấp, còn công ty còn lại là Châu Thành thì giấy phép hết hạn và thông báo sẽ ngưng cung ứng xăng dầu từ ngày 30-12.

Để tránh gián đoạn cung cấp xăng dầu trên cao tốc, chiều cùng ngày, VEC cho hay đã có công văn gửi Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho phép duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu tại trạm dừng nghỉ đối với hai cửa hàng hiện hữu của Công ty Châu Thành cho đến khi có quyết định phán quyết của tòa án khi giải quyết vụ án hoặc khi có quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền liên quan tới việc xử lý vụ việc.

Công ty Thái Sơn nói gì? Trao đổi riêng với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hữu Lân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thái Sơn, xác nhận nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ tranh chấp giữa các doanh nghiệp và chủ đầu tư tuyến cao tốc xung quanh quyền khai thác trạm dừng nghỉ này. Lý do khiến đến nay cả hai bên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung đến từ nhiều phía. Đại diện Thái Sơn xác nhận trước thời điểm hợp đồng hết hạn, Châu Thành đã có văn bản đề nghị được gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên Thái Sơn hiện không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng với Châu Thành, nhiều lần gửi văn bản yêu cầu Châu Thành hoàn trả mặt bằng (sau khi hết hạn). Thay vào đó Thái Sơn khẳng định hiện doanh nghiệp đủ khả năng trong nguồn cung xăng dầu (khi đang vận hành rất nhiều trạm kinh doanh xăng dầu trên cả nước), tài chính, nhân lực... nên muốn trực tiếp việc kinh doanh xăng dầu tại đây. Ông Lân cho biết để chuẩn bị cho việc tiếp quản trạm dừng nghỉ Km41+100, đảm bảo hoạt động buôn bán xăng dầu tại đây không ngắt quãng, doanh nghiệp đã rất nhiều lần trình đơn lên Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai để xin cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu nhưng "hồ sơ chưa được duyệt vì Thái Sơn còn thiếu ít điều kiện". Tuy vậy, "chỉ cần cho chúng tôi 1 ngày sau khi tiếp quản trạm dừng nghỉ, mọi việc sẽ trôi chảy trở lại", ông nói.

