Kích thước "cô bé" có phải là yếu tố quyết định sự thỏa mãn?

Một trong những nỗi lo lắng thầm kín nhất của phái đẹp chính là: "Liệu kích thước vùng kín của mình có quá rộng hay quá nhỏ không? Và nó liệu có ảnh hưởng đến khoảnh khắc thăng hoa của cả hai?"

Sự thật là, câu trả lời không nằm ở con số đo đạc, mà nằm ở sự hiểu biết về cơ thể và sự kết nối giữa hai tâm hồn.

Kích thước "cô bé" - Sự kỳ diệu của khả năng co giãn

Điều đầu tiên cần phải khẳng định: "Cô bé" (âm đạo) không phải là một ống cố định về kích thước. Nó là một cơ quan có cấu tạo từ các mô cơ và niêm mạc có tính đàn hồi cực cao.

Ở trạng thái bình thường, âm đạo thường xẹp lại, các thành âm đạo chạm vào nhau. Tuy nhiên, khi có kích thích tình dục, một hiện tượng gọi là "lều âm đạo" (tenting) sẽ xảy ra: phần sâu của âm đạo giãn rộng ra để đón nhận, trong khi phần ngoài sẽ co thắt lại để tạo độ ôm khít. Đặc biệt, sau khi sinh con hoặc theo thời gian, dù có những thay đổi nhất định, cơ sàn chậu vẫn có khả năng phục hồi nếu được tập luyện đúng cách.

Điểm G và sự thỏa mãn: Không phụ thuộc vào chiều sâu

Nhiều người lầm tưởng rằng âm đạo càng sâu hay càng khít thì càng dễ đạt cực khoái. Tuy nhiên, về mặt sinh học, đa số các dây thần kinh cảm giác tập trung ở 1/3 phía ngoài của âm đạo và ở âm vật.

- Âm vật: Là "trạm năng lượng" chính với hơn 8.000 đầu dây thần kinh.

- Điểm G: Nằm cách cửa âm đạo chỉ khoảng 2-5cm ở thành trước.

Vì vậy, sự thỏa mãn không phụ thuộc vào việc "cô bé" dài hay ngắn, rộng hay hẹp để chứa đựng toàn bộ chiều dài của đối phương, mà phụ thuộc vào việc các điểm nhạy cảm này được kích thích như thế nào.

Yếu tố thực sự quyết định sự thăng hoa

- Sức mạnh cơ sàn chậu (Kegel): Khả năng chủ động co bóp các cơ vùng chậu mới là yếu tố tạo ra khoái cảm mạnh mẽ cho cả người phụ nữ và bạn đời. Một "cô bé" khỏe mạnh là một "cô bé" có sự săn chắc từ bên trong.

- Sự hòa hợp và giao tiếp: Tình dục là sự kết nối. Việc hiểu rõ cơ thể mình, biết mình muốn gì và thoải mái chia sẻ với đối phương đóng vai trò quyết định đến 80% chất lượng cuộc vui.

- Kỹ năng và màn dạo đầu: Sự hưng phấn giúp cơ thể tiết dịch nhờn tự nhiên, giúp việc thâm nhập trở nên trơn tru và giàu cảm xúc hơn. Khi tâm lý thoải mái, các cơ sẽ giãn nở một cách tự nhiên, loại bỏ cảm giác đau rát hay khó chịu.

Khi nào kích thước trở thành vấn đề?

Kích thước chỉ thực sự đáng lưu tâm khi nó gây ra sự đau đớn (do quá hẹp hoặc bị chứng co thắt âm đạo) hoặc cảm giác mất tự tin trầm trọng (do quá rộng sau nhiều lần sinh nở dẫn đến giảm cảm giác).

Trong những trường hợp này, y học hiện đại có rất nhiều giải pháp từ các bài tập Kegel chuyên sâu, sử dụng các thiết bị hỗ trợ cho đến các liệu pháp thẩm mỹ vùng kín. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mục tiêu của các can thiệp này là để bạn thấy tự tin hơn, chứ không phải để chạy theo một "quy chuẩn" không tồn tại.

Kích thước "cô bé" không phải là yếu tố quyết định sự thỏa mãn. Sự thỏa mãn tình dục là một "bản hòa tấu" của cảm xúc, kỹ năng, sự tự tin và sức khỏe thể chất. Thay vì lo lắng về những con số, hãy học cách yêu thương cơ thể mình, luyện tập cho vùng sàn chậu khỏe mạnh và mở lòng chia sẻ với đối phương.

Mỗi người phụ nữ là một cá thể duy nhất, và sự tự tin mới chính là "vũ khí" quyến rũ nhất tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa trọn vẹn.

Tác giả: Bảo Bảo (T/H)

Nguồn tin: giadinhonline.vn