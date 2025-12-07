Xót xa nam sinh lớp 7 cầu xin sự sống cho cha

Tai họa dồn dập, nghiệt ngã đến tận cùng, đã dìm gia đình nhỏ của anh Lê Trung Tuấn (SN 1983, thôn Văn Minh, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) vào một bi kịch không lối thoát. Sau bao năm vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo và gánh nặng nợ nần, giờ đây, khi cánh cửa hy vọng vừa hé mở thì biến cố kinh hoàng đã cướp đi sức sống của người cha, người chồng đáng thương, đẩy vợ con anh vào tận cùng nỗi tuyệt vọng.

Cuộc đời của anh Tuấn có lẽ là minh chứng rõ nét nhất cho câu nói "họa vô đơn chí". Vốn là trụ cột chính, là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình, bao gồm người cha già Lê Trung Hách (78 tuổi) đau yếu triền miên và người vợ tần tảo Trần Thị Dung (SN 1985) với công việc không ổn định, thỉnh thoảng theo chồng phụ giúp giao hàng.

Nam sinh lớp 7 cầu nguyện phép màu sẽ đến với người cha yêu quý của mình.



Năm 2015, anh Tuấn phải trải qua một ca mổ tim và mang trong mình căn bệnh máu không đông phải chạy chữa liên miên. Hai năm sau, khi vết mổ tim chưa kịp lành thì anh Tuấn bị gãy chân, nằm 1 chỗ suốt thời gian dài.

Khi sức khỏe dần hồi phục anh Tuấn ai thuê gì làm nấy, từ cày bừa cho đến phụ hồ, thợ sơn,... anh đều nhận làm hết, miễn là có tiền trang trải trong gia đình. Nhưng tai họa lại tiếp tục ập tới, trong một lần đi làm trần thạch cao anh bị ngã giàn giáo, dẫn đến gãy cột sống và cần phải phẫu thuật. "Nằm viện nhiều hơn ở nhà" – đó là lời chia sẻ nghẹn ngào của bà con lối xóm khi nhắc về quãng thời gian kinh hoàng đó.

Những năm gần đây, tưởng chừng như tai ương đã tạm qua, hai vợ chồng lại cố gắng gượng dậy. Do sức khỏe yếu nên anh Tuấn và chị Dung chọn nghề giao hàng thuê. Họ tần tảo, cố gắng kiếm từng đồng bạc lẻ để trả nợ và nuôi hai con ăn học: cháu Lê Trung Chấn Phong (SN 2013, học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Hoành Từ) và cháu Lê Trung Chấn Hưng (SN 2016, học lớp 4. Trường Tiểu học 1 Tân Lâm Hương). Một tương lai tươi sáng hơn, dù chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi, đang dần nhen nhóm trong căn nhà cấp bốn dột nát mà cha mẹ cho nương nhờ.

Thế nhưng, đầu năm 2025, mẹ anh Tuấn qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Và dường như số phận nghiệt ngã vẫn không chịu buông tha, trưa ngày 27/11 định mệnh, khi đang trên đường mưu sinh, tai họa một lần nữa đổ ập xuống người đàn ông gầy gò, bé nhỏ ấy. Anh Tuấn không may gặp tai nạn xe máy nghiêm trọng, dẫn đến chấn thương sọ não. Anh được chuyển gấp ra Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Ca mổ hộp sọ kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ. Đến nay, anh Tuấn vẫn đang hôn mê sâu và đang từng phút giành giật sự sống với tử thần.

Anh Tuấn không chỉ đang chiến đấu với lưỡi hái tử thần mà còn đang gánh trên vai tương lai của cả một gia đình đang đứng bên bờ vực thẳm.

Nhìn anh Tuấn trên giường cấp cứu với chằng chịt ống thở, dây dẫn khiến ai cũng xót xa, chạnh lòng thương cảm, bởi giờ đây lằn ranh giữa sự sống và cái chết đối với anh quá đỗi mong manh. Gia đình lại chìm trong bóng tối. Nợ cũ chưa dứt, nợ mới lại chồng chất. Chị Dung, người vợ nhỏ bé, kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, phải chạy khắp xóm làng, cúi đầu vay mượn để có tiền cứu chồng.

Trong căn nhà lạnh lẽo nơi Hà Tĩnh, chỉ còn lại ông Hách già nua và cháu Tuấn Phong cặm cụi lo bữa cơm tối. Chị Dung đã ra Hà Nội túc trực bên chồng, còn cháu Chấn Hưng phải gửi về ngoại trông nom.

Nuốt vội miếng cơm chan nước mắt, cậu bé Chấn Phong với đôi vai gầy guộc, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào thốt lên: "Xin hãy cứu lấy cha cháu! Dẫu khổ thế nào cháu cũng chịu được, miễn là cha được bình phục trở về nhà với chúng con thôi..."

... Ông nội và cháu Chấn Phong bên mâm cơm tối đạm bạc.



Tiếng khóc nghẹn của đứa trẻ, sự bất lực của người vợ và hình ảnh người cha già yếu đang mỏi mòn ngóng trông con từng giờ, đã tạo nên một bức tranh bi thương đến nao lòng. Anh Tuấn không chỉ đang chiến đấu với lưỡi hái tử thần mà còn đang gánh trên vai tương lai của cả một gia đình đang đứng bên bờ vực thẳm.

Giờ phút này, gia đình anh Lê Trung Tuấn đang cần lắm những tấm lòng vàng, những cánh tay nhân ái để vượt qua cơn bão táp kinh hoàng nhất của cuộc đời. Một sự sẻ chia nhỏ bé lúc này có thể là ánh sáng duy nhất, giúp người đàn ông kiên cường ấy giành lại sự sống, để anh có thể một lần nữa trở về, nắm lấy tay vợ, ôm lấy hai đứa con thơ dại đang ngày đêm mong ngóng.

Mọi sự giúp đỡ cháu Lê Trung Tuấn Phong xin gửi về: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217 Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT57

Tác giả: Vũ Long

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn