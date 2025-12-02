Khám bệnh miễn phí cho 15.000 công nhân ở 7 tỉnh, thành phố

Trong đó thành phố Hồ Chí Minh 4.000 người, Hải Phòng 2.000 người, Bắc Ninh 2.000 người, Thanh Hóa 2.000 người, Nghệ An 2.000 người, Lâm Đồng 1.000 người và Đồng Nai 2.000 người.

Ngày 28-11, tại Bắc Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên tại Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam (Khu công nghiệp Vân Trung), hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030).

Đại diện Công đoàn và Công an tại buổi khám bệnh miễn phí cho công nhân ở tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: BTC

Cụ thể từ ngày 28-11 đến 2-12, 2.000 đoàn viên ở 6 doanh nghiệp sẽ được khám - tư vấn sức khỏe. Gói khám trị giá 1,9 triệu đồng/người gồm xét nghiệm tầm soát ung thư máu, sàng lọc Thalassemia, siêu âm tuyến giáp - khớp gối - ổ bụng và khám nội tổng quát.

Thượng tá Nguyễn Thế Nam - Trưởng phòng Công tác dân vận, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) cho biết, Bắc Ninh là nơi tập trung hàng chục vạn công nhân đang ngày đêm làm việc, đóng góp lớn cho sự phát triển của tỉnh và cả nước.

Việc tổ chức khám bệnh miễn phí kết hợp tuyên truyền phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 vì thế mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của lực lượng công an và tổ chức Công đoàn đối với đời sống công nhân.

Theo thượng tá Nam, lực lượng công an luôn coi việc chăm lo đời sống và sức khỏe của công nhân là một nhiệm vụ nhân văn, giàu ý nghĩa chính trị - xã hội.

...

Thời gian qua, ngành Công an đã chủ động phối hợp các cơ quan chức năng, các tổ chức Công đoàn để triển khai nhiều mô hình như "Doanh nghiệp an toàn - Công nhân hạnh phúc" hay các tổ tự quản an ninh trật tự trong khu công nghiệp.

Đặc biệt, chương trình khám bệnh miễn phí là hoạt động tiếp nối của tinh thần vì nhân dân phục vụ nhằm chăm lo sức khỏe, nâng cao kiến thức y tế và pháp luật cho công nhân, người lao động.

Bà Đỗ Hồng Vân - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết thêm, những năm qua, mô hình "Sức khỏe của bạn" với sự đồng hành của ngành Y tế được triển khai hiệu quả với hàng trăm cuộc khám, tư vấn miễn phí mỗi năm, mang lại lợi ích thiết thực cho hàng chục nghìn công nhân.

Dịp này, đoàn viên, người lao động được khám bệnh miễn phí và tuyên truyền phòng, chống tội phạm ngay tại nhà máy. Ảnh: BTC

Việc lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm vào chương trình khám bệnh không chỉ chăm lo sức khỏe thể chất, mà còn tăng cường "sức khỏe an ninh", góp phần xây dựng môi trường lao động văn minh, ổn định.

"Tôi mong các anh chị tận dụng tốt cơ hội khám sức khỏe định kỳ, nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và doanh nghiệp, tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc để xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh", bà Vân nhấn mạnh.

Tác giả: Hà Phong

Nguồn tin: hanoimoi.vn