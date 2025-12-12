Ước mơ dang dở của nữ sinh mồ côi cha mẹ

Những tưởng cánh cửa đại học sẽ mở ra một tương lai tươi sáng cho em, nhưng do dì bệnh nặng phải điều trị dài ngày nên em đành phải bảo lưu kết quả để vừa đi làm kiếm thêm thu nhập vừa có thời gian chăm sóc dì.

Thế nhưng, nghịch cảnh chưa dừng lại. Một hôm trên đường đi làm thêm về nhà, tai nạn giao thông bất ngờ ập đến, Hoài bị gãy xương đùi ba khúc và một chấn thương khác phải phẫu thuật. Chi phí phẫu thuật bước đầu và cho quá trình điều trị hậu phẫu, tập vật lý trị liệu dài ngày vượt ngoài khả năng của gia đình...

Em Nguyễn Thị Hoài đang được các bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện

Cô Trần Thị Lan Anh, cô giáo cũ của Hoài ngậm ngùi cho hay: Hoài là học sinh ngoan, là một tấm gương về nghị lực vượt qua khó khăn, nghịch cảnh. Em đậu đại học là niềm tự hào của nhà trường, tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình, em đã tạm gác lại đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Khi bị tai nạn, do dì đang bệnh nên em rất sợ hãi, gọi điện thoại cho cô giáo nhờ giúp đỡ. Giờ đây, gánh nặng chi phí điều trị cho Hoài và người dì đã đẩy gia đình nhỏ bé này vào cảnh khánh kiệt và ước mơ trở lại giảng đường của em có nguy cơ vuột mất.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25- 59.

Tác giả: Hiếu Nghĩa

Nguồn tin: sggp.org.vn