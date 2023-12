Xem camera, con trai nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ trước khi mẹ qua đời

Your browser does not support the video tag.

Một người đàn ông họ Vương đến từ Thiểm Tây, Trung Quốc, mới đây vô tình phát hiện ra cảnh người mẹ ốm nặng đã cẩn thận đắp chăn cho anh trước khi qua đời.

Trong clip, vào buổi tối trước khi qua đời, người phụ nữ 88 tuổi đã cẩn thận kéo tấm chăn bông đắp cho người con trai 50 tuổi đang nằm bên cạnh sau khi đã chăm sóc bà suốt cả ngày.

Theo truyền thông đưa tin, anh Vương cho biết vì mẹ bị bệnh nặng nên anh quyết định ngủ cùng bà mỗi tối. Sau khi mẹ qua đời, anh Vương vô tình phát hiện ra hình ảnh cảm động này khi kiểm tra lại camera giám sát.

Người đàn ông cho biết, anh được nhận nuôi lúc 3 tháng tuổi. Cha nuôi qua đời khi anh lên sáu nên mẹ anh một mình nuôi 8 đứa con. Anh cho biết, anh vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng khi nghĩ về cái chết của mẹ mình.

Khi chia sẻ đoạn clip, anh viết: "Là con cái, lòng hiếu thảo không thể chờ đợi. Hãy hiếu kính cha mẹ để cả đời không hối hận".

Nửa sau của clip là hình ảnh đời thường của anh Vương và mẹ anh, cảnh tượng cảm động khiến nhiều cư dân mạng rơi nước mắt.

"Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất", "Mẹ là người yêu con nhất trên đời", "Đây chính là các mẹ che chở cho con"... là những bình luận được người xem để lại.

Những câu chuyện về tình yêu thương, sự quan tâm giữa cha mẹ dành cho con cái luôn khơi dậy những cảm xúc mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Vào ngày 15/12 vừa qua, một người đàn ông 27 tuổi ở tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc đã đăng một đoạn clip về mẹ anh. Dù đang bị ung thư giai đoạn cuối, mẹ anh vẫn nấu món mì với tương đậu chiên yêu thích cho con trai. Đó là bữa ăn đầu tiên bà làm cho con sau ba tháng bệnh chuyển nặng.

Người phụ nữ gầy gò, chỉ nặng 35kg và phải thở oxy vẫn nhất quyết đòi làm món mì mà không cần sự giúp đỡ của con trai. Chàng trai họ Ma cho biết, mẹ anh rất muốn làm điều gì đó cho con trai trong những ngày cuối đời.

"Tôi không dám tưởng tượng ý nghĩa của bữa ăn này nhưng đêm nay tôi là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới", anh nói.

Hồi tháng 9, một bé gái 13 tuổi ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc cũng đã tìm thấy những bức thư do người mẹ quá cố để lại trong ứng dụng ghi nhớ trên điện thoại di động.

Trong số đó có một điều là lời chúc phúc cho đám cưới sau này của con gái bà.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn