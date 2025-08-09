Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích cách vịnh An Hòa hơn 1 hải lý

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Tam Thanh chuyển thi thể nạn nhân vào đất liền. Ảnh: TTXVN phát

Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh cho biết, sau khi nhận được tin báo về một ngư dân bị mất tích trên biển, đơn vị đã thành lập 3 tổ công tác, gồm 17 cán bộ, chiến sĩ, triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích trên biển từ chiều 7/8. Đến trưa 9/8, cán bộ, chiến sĩ tổ tìm kiếm trên biển đã phát hiện được thi thể nạn nhân cách vịnh An Hòa, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng hơn 1 hải lý về hướng đông.

Các cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: TTXVN phát

Đồn Biên phòng Tam Thanh đã vớt thi thể nạn nhân đưa về đất liền và đang phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, ngày 7/8, ông Phan Đình Hồng (sinh năm 1953, thường trú tại khối phố Hòa Thượng, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng) đi câu bằng thuyền thúng ở vùng biển gần bờ. Chiều 7/8, ngư dân địa phương phát hiện thuyền thúng của ông Hồng trôi vào bờ biển xã Tam Xuân, trên đó chỉ có điện thoại của ông Hồng và một số vật dụng khác.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Tam Thanh tổ chức 3 tổ công tác, gồm 1 tổ tìm kiếm trên biển và 2 tổ tìm kiếm ven bờ để phối hợp với chính quyền và người dân địa phương tìm kiếm nạn nhân.

