Phá cửa xe 7 chỗ, cứu người đàn ông nghi đột quỵ

Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai đang tích cực cứu chữa ông N.N.H (SN 1970; trú tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nghi bị đột quỵ khi đang lái xe.

Khoảng 8 giờ 30 sáng 2-8, ông H. điều khiển xe 7 chỗ lưu thông trên đường Lê Duẩn, hướng về phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Khi đến ngã ba giao nhau giữa đường Lê Duẩn với Lý Nam Đế (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), xe này bất ngờ mất lái, tông vào cột biển báo bên lề đường.

Your browser does not support the video tag.

Người dân phá cửa xe đưa tài xế nghi bị đột quỵ đi cấp cứu

...



Khi tiếp cận chiếc ô tô gặp nạn, người dân phát hiện tài xế đang bất tỉnh. Do các cửa xe đều được đóng kín, khóa bên trong nên người dân đã phải lấy xà beng phá cửa sau, tìm cách cứu tài xế.

Sau khi ông H. được đưa ra ngoài, người dân đã nhanh chóng đưa ông tới Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu.

Chiếc xe mất lái tông vào trụ biển báo bên đường

Tổ tuần tra địa bàn Pleiku - Đội CSGT đường bộ số 2 (Công an tỉnh Gia Lai) cũng đã tiếp cận hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao động