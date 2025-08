Tài xế ô tô quỵt tiền đổ xăng rồi lái xe bỏ chạy

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 31/7, tại trạm xăng Shri Balaji, nằm trên đường Jaleshwar, khu vực Kotwali Hathras Gate, huyện Hathras, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Sau khi đổ 31 lít xăng vào xe, một tài xế không chỉ bỏ trốn mà còn kéo đứt vòi bơm xăng. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát lắp đặt tại trạm xăng ghi lại.

Theo lời kể của nhân viên cây xăng, tài xế xe ô tô đã yêu cầu nhân viên đổ đầy bình xăng cho xe của mình. Ngay khi bình xăng vừa đầy, tài xế bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Sự việc bất ngờ này đã gây ra sự hoảng loạn tại cây xăng. Nhân viên lập tức đuổi theo, nhưng tài xế đã tẩu thoát.

Các nhân viên trạm xăng đã ngay lập tức báo cáo sự việc cho cảnh sát Kotwali Hathras Gate. Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và truy đuổi tài xế xe ô tô. Đi được khoảng 2 km, cảnh sát phát hiện một vòi bơm xăng bị vỡ trên đường, nhưng tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhân viên điều hành trạm xăng đã nộp đơn khiếu nại bằng văn bản về vụ việc này tại Cổng Kotwali Hathras. Cảnh sát hiện đang cố gắng xác định danh tính chiếc xe và tài xế dựa trên đoạn clip từ camera giám sát. Cảnh sát hy vọng sẽ thu thập được manh mối quan trọng trong quá trình điều tra.

