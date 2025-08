Hai phụ nữ bất lực trước tên trộm xe máy

Chiều 31-7, lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã chuyển hình ảnh, clip vụ việc một đối tượng trộm xe máy của người dân đến công an phường để xác minh.

Theo đó, trên mạng xã hội lan truyền clip một đối tượng lấy xe máy từ nhà một người dân ở đường số 5 Khu đô thị Hà Quang 2. Dù có 2 người phụ nữ tri hô nhưng đối tượng này không bỏ lại xe mà cố tình lấy chiếc xe, rồ ga bỏ chạy.

Clip tên trộm xe máy giữa ban ngày tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tên trộm chạy xe được 1 đoạn ngắn do vội vàng nên ngã xe. Lúc này một người đuổi đánh, cố ngăn lại nhưng bất thành. Chiếc xe máy bị trộm hiệu Vario trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Theo nạn nhân, vụ việc xảy ra vào trưa 30-7, khi đó cả nhà đang ăn cơm. Chiếc xe máy để trong nhà do có 2 người nên chủ quan không rút chìa khóa. Lúc này bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông vào ngồi lên xe, đưa xe ra ngoài đường. Cả hai phụ nữ tri hô, chạy ra giữ lại xe máy nhưng bất thành.

Vụ việc sau đó đã được nạn nhân trình báo lên công an phường. Đến sáng 31-7, công an đã làm việc với gia đình.

Tác giả: Kỳ Nam

Nguồn tin: Báo Người lao động