Một cô gái rơi xuống cống ngăn mặn đuối nước tử vong

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Gò Công - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh Đồng Tháp đã phân công nhiều cán bộ, chiến sỹ và các phương tiện cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Phương án cứu hộ là phối hợp với công an phường Gò Công, chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức lặn tìm kiếm, kết hợp rà chài lưới và tìm dọc bờ kênh để tìm kiếm nạn nhân.

Đến ngày hôm sau, lực lượng cứu nạn, cứu hộ khu vực Gò Công đã tìm thấy thi thể nạn nhân, tổ chức đưa thi thể nạn nhân lên bờ và bàn giao cho lực lượng chức năng khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này.

... Lực lượng cứu nạn, cứu hộ lặn mò tìm thi thể nạn nhân

Người dân đến quan sát, hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm tung tích nạn nhân

Tác giả: Nhật Trường

Nguồn tin: Báo VOV