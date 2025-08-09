Tổng Bí thư: Cảnh sát hình sự xứng đáng là "Quả đấm thép" trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025), chiều 8-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm, làm việc với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Công an



Theo báo cáo, thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động nắm chắc, đánh giá và dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm. Lấy công tác phòng ngừa là chính, là nền tảng với mục tiêu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, giảm mức độ nguy hiểm, tạo sự yên tâm cho nhân dân, không đi sau tội phạm.

Công tác đấu tranh trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung đấu tranh triệt phá các băng nhóm, đường dây tội phạm, đánh thẳng vào các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý ngay từ khi mới manh nha hình thành...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự có những khó khăn, thử thách riêng. Dù khó khăn và thử thách nào thì các thế hệ Cảnh sát hình sự cũng kiên cường, quyết tâm vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong sự nghiệp giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, lực lượng Cảnh sát hình sự luôn là lực lượng tiên phong trên tuyến đầu, trung thành, quả cảm, đáng tin cậy; xứng đáng là "Quả đấm thép" của lực lượng Công an nhân dân trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà lưu niệm tặng Cục Cảnh sát hình sự. Ảnh: Bộ Công an



Tổng Bí thư nhấn mạnh mặc dù trong công tác phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, đối diện trực tiếp với các loại tội phạm nguy hiểm, manh động và liều lĩnh; song đội ngũ cán bộ chiến sĩ Cảnh sát hình sự luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân; mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trong thời bình, không ít cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự đã anh dũng hy sinh, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Những hy sinh đó là minh chứng sống động cho tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", tô thắm thêm truyền thống anh hùng của toàn lực lượng.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát hình sự nói riêng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phải đặt trong tổng thể chung công tác bảo vệ an ninh trật tự, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân trong công tác này, với phương châm "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, Công an làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự".

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh cùng các đại biểu. Ảnh: Bộ Công an



Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; xây dựng Cảnh sát hình sự Việt Nam trong giai đoạn mới: Vững chính trị; sắc nghiệp vụ; tinh thông pháp luật; làm chủ công nghệ; sẵn sàng dấn thân vì đất nước, vì nhân dân. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để hoàn thành được nhiệm vụ cao cả trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu phối hợp với các cơ quan làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm; cần lưu ý phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong cơ chế, chính sách pháp luật để tham mưu, kiến nghị khắc phục, không để tội phạm lợi dụng hoạt động; tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm một cách thực chất và bền vững, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh…

Công tác phòng ngừa tội phạm phải được thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, lĩnh vực, lấy địa bàn cơ sở (cấp xã) là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm, ngăn chặn từ sớm, từ xa, ngay từ khi mới phát sinh. Từng đơn vị cấp xã phải xác định chỉ tiêu kéo giảm tội phạm tại địa bàn, tiến tới xây dựng các xã, phường, đặc khu không có tội phạm…

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ công tác phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện tốt các công ước quốc tế, hiệp định tương trợ tư pháp, hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm mà nước ta đã ký kết hoặc gia nhập.

Tác giả: Nguyễn Hưởng



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

