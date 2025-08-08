Cục CSGT phát cảnh báo nóng tới tất cả người tham gia giao thông về vấn đề phạt nguội

Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) ra thông báo khẳng định không thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua điện thoại hoặc nhắn tin tới người dân. Cục cho biết mọi trường hợp nhắn tin hoặc gọi điện thông báo lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông tới người dân đều là giả mạo và có dấu hiệu lừa đảo.

Hiện các đối tượng lừa đảo sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi, như giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc tạo dựng các trang thanh toán, thông báo "phạt nguội" khác nhau, với mục đích để người dân đăng nhập vào hệ thống, truy cập đường link… nhằm mục đích chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại, chiếm đoạt tiền trong tài khoản….

Các đối tượng lừa đảo sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi, như giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Báo Chính phủ

Theo Cục CSGT, người dân có thể truy cập Trang thông tin điện tử Cục CSGT (địa chỉ: https://csgt.bocongan.gov.vn/) để tra cứu thông tin vi phạm được phát hiện qua hệ thống giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Khi có thông báo vi phạm (phạt nguội) gửi đến chủ phương tiện hoặc nắm bắt thông tin vi phạm qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang/cổng thông tin điện tử của Công an các tỉnh hoặc Phòng CSGT các địa phương, chủ xe trực tiếp tới các địa chỉ trong thông báo để làm việc với lực lượng CSGT.

Cách tra cứu phạt nguội đơn giản và chính xác nhất

Tra cứu phạt nguội trên website của Cục Cảnh sát Giao thông

Các bước tiến hành tra cứu được thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập website của Cục Cảnh sát giao thông: https://www.csgt.vn/. Mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh nằm phía bên phải màn hình.

Bước 2: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra và chọn loại phương tiện (Ô tô hoặc xe máy).

Điền thông tin tra cứu

Bước 3: Nhập mã bảo mật (Cụm ký tự chữ và số bên cạnh ô trống).

Đôi khi xảy ra tình trạng nhập mã bảo mật không được, bạn đọc vui lòng thực hiện nhiều lần, nhập chính xác cụm ký tự chữ và số này.

Bước 4: Ấn “Tra cứu” để tìm kiếm kết quả.

Lúc này hệ thống sẽ trả về kết quả vi phạm giao thông của phương tiện qua camera. Nếu không tìm thấy kết quả tức là xe không bị phạt nguội.

Tra cứu phạt nguội trên website của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Các bước tiến hành tra cứu được thực hiện như sau:

Bước 1: Vào trang web của cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ www.vr.org.vn sau đó vào mục Phương tiện xe cơ giới cho chủ phương tiện trong phần Tra cứu dữ liệu bên phải màn hình.

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin để thực hiện tra cứu.

Đối với xe biển 5 số: Biển trắng thêm chữ T vào cuối, biển xanh thêm chữ X, biển vàng thêm chữ V. Tương tự với số tem, giấy chứng nhận hiện tại nhập dấu “-“ phân cách giữa chữ cái và chữ số.

Bước 3: Kéo xuống dưới, màn hình hiển thị thông báo của cơ quan chức năng liên quan đến phương tiện ở dưới cùng.

Nếu xe bị phạt nguội mọi thông tin sẽ được liệt kê trong phần kết quả trả về. Nếu phần này trống có nghĩa là phương tiện đó không bị phạt nguội, việc đăng kiểm diễn ra bình thường. Nếu dưới mục này xuất hiện một ô màu đen với thông tin xử lý vi phạm bên trong, chứng tỏ phương tiện này chưa hoàn thành việc đóng phạt nguội và sẽ bị từ chối đăng kiểm.

Tra cứu phạt nguội tại địa phương

Cách tra cứu phạt nguội này chỉ áp dụng được với những tỉnh, thành có tích hợp tra cứu phạt nguội trên website phạt nguội.

Bước 1: Truy cập website phạt nguội tại địa phương:

Tra cứu phạt nguội Hà Nội: https://csgt.congan.hanoi.gov.vn/tra-cuu-phuong-tien-gt

Tra cứu phạt nguội Thành phố Hồ Chí Minh: http://csgt.catphcm.bocongan.gov.vn/wps/portal/Home/tra-cuu-vi-pham

...

Tra cứu phạt nguội Đà Nẵng: https://vpgtcatp.danang.gov.vn/

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin của xe để thực hiện tra cứu.

Bước 3: Kéo xuống dưới, xem kết quả tra cứu.

Cách 1: Nộp tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản được ghi trong quyết định xử phạt.

Cách 2: Chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt hoặc dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Cách 3: Nộp tiền phạt thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cách 4: Nộp phạt nguội thông qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an.

- Bước 1: Truy cập vào trang web - https://dichvucong.bocongan.gov.vn/.

- Bước 2: Bạn chọn mục “Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông”.

- Bước 3: Tiếp tục chọn “Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”.

- Bước 4: Cuối cùng, chọn “Nộp hồ sơ” và làm theo hướng dẫn của hệ thống để hoàn tất việc nộp phạt.

Cách 5: Nộp phạt thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Để thực hiện nộp phạt nguội qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người nộp phạt thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Đầu tiên bạn chon truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại đường dẫn - https://dichvucong.gov.vn

- Bước 2: Tiếp theo chọn "Menu" ở góc trên cùng bên phải Cổng dịch vụ, chọn "Thanh toán trực tuyến", sau đó chọn "Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính" (chọn cột tương ứng nếu là công dân hoặc doanh nghiệp) và chọn "Tra cứu thanh toán vi phạm giao thông".

- Bước 3: Nhập thông tin cần thiết:

+ Trường hợp tra cứu theo mã Quyết định: Chọn mục "Cảnh sát giao thông", nhập số quyết định và mã bảo mật.

+ Còn tra cứu theo biên bản vi phạm: Nhập "Số biên bản", "Họ tên người dân/Tên doanh nghiệp/Tên tổ chức vi phạm", chọn mục "Cảnh sát giao thông", chọn "tỉnh/thành phố", "đơn vị lập biên bản xử phạt", "ngày vi phạm", và nhập mã bảo mật.

- Bước 4: Chọn “Tra cứu” để xem thông tin bao gồm Số Quyết định xử phạt, ngày ra quyết định xử phạt, hành vi vi phạm, và số tiền phạt.

- Bước 5: Chọn hình thức “thanh toán và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt” hoặc “thanh toán và nhận kết quả tại nhà” (đối với trường hợp nhận kết quả tại nhà, người vi phạm cần có tài khoản truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia).

- Bước 6: Nhận giấy tờ tại nhà hoặc tại cơ quan xử phạt tùy theo lựa chọn của bạn.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị