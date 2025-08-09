Hà Tĩnh: Xử phạt 746 triệu đồng đối với 4 cơ sở vi phạm môi trường

Ngày 8/8, thông tin từ lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã kiểm tra và xử lý 4 cơ sở có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường, không có giấy phép môi trường và thiếu biện pháp xử lý chất thải theo quy định.

Lực lượng chức năng phát hiện đường ống xả thải của Công ty CP Thủy sản Thông Thuận và HTX Thái Minh Thùy. Ảnh CAHT.

Cụ thể, ngày 3/7/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã kiểm tra đột xuất Công ty CP Thủy sản Thông Thuận và HTX Thái Minh Thùy (xã Cổ Đạm), phát hiện hai đơn vị này xả nước thải trực tiếp ra môi trường vượt quy chuẩn cho phép. Tổng số tiền xử phạt hai cơ sở lên đến 471 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 5/7/2025, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hành vi tương tự tại HTX Việt Hải và HTX Cẩm Dương (xã Yên Hòa). Hai đơn vị này bị xử phạt tổng cộng 210 triệu đồng, trong đó HTX Việt Hải còn bị xử phạt bổ sung 65 triệu đồng do không có giấy phép môi trường.

Song song với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Phòng Cảnh sát Kinh tế còn phối hợp với các ngành chức năng tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường với phương châm "Không báo trước, không có vùng cấm!".

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc



Nguồn tin: nguoiduatin.vn

