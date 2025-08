VIDEO: Nữ chủ quán bất lực đuổi theo người đàn ông vào quán "ôm" 3 két bia lên xe máy bỏ chạy

Ngày 5-8, trên mạng xã hội xuất hiện video dài khoảng 20 giây ghi lại hình ảnh một người đàn ông lấy 3 két bia tại cửa hàng tạp hóa rồi lên xe máy phóng chạy.

Đoạn video clip ghi lại diễn biến vụ việc vụ việc người đàn ông vào quán lấy 3 két bia bê lên xe máy phóng chạy. Nguồn: Đ. Lương

Theo đoạn video, người đàn ông trẻ tuổi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang dừng trước cửa hàng tạp hóa.

Sau vài giây quan sát thấy không có ai xung quanh, người này lập tức ôm 3 két bia, để lên xe rồi nhanh chóng nổ máy, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc người phụ nữ chủ quán chạy đuổi theo nhưng không kịp. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Video sau khi đăng tải được người dân chia sẻ rộng rãi lên mạng xã hội, thu hút nhiều người xem và bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm hành vi của người đàn ông.

Theo thông tin ban đầu, sự việc diễn ra vào sáng 4-8, tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc



Nguồn tin: Báo Người Lao Động