Đang chơi dù lượn, mẹ đơn thân bị nam nhân viên trẻ tấn công tình dục từ trên cao

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ The Sun, một du khách người Anh tố cáo đã bị nhân viên điều khiển du lượn tấn công tình dục khi cô tham gia hoạt động thể thao chơi dù lượn tại điểm du lịch nổi tiếng ở Tunisia (quốc gia nằm tại bờ biển Địa Trung Hải của Bắc Phi).

Đó là trải nghiệm được mô tả rất tồi tệ và đáng sợ của cô Michelle Wilson (52 tuổi), sống tại Southport, Merseyside (Vương quốc Anh), khi bị quấy rối tình dục bất ngờ. "Tôi thấy bị xúc phạm và rất sợ hãi", cô nhớ lại.

Michelle cho biết người đàn ông trẻ đã ép sát vào cô và sờ mó cô trong chuyến đi dù lượn tìm cảm giác mạnh ở Tunisia - Ảnh: NY Post



Theo lời kể, Michelle dự định chơi dù lượn đôi cùng một người bạn. Tuy nhiên, các vị khách được thông báo rằng gió quá mạnh nên cả hai phải bay riêng. Mỗi người sẽ có một nhân viên đi kèm.

Người bạn bay dù trước và có khoảng thời gian rất vui vẻ, không có vấn đề gì xảy ra. Cô Michelle quan sát thấy khoảng cách giữa bạn mình và nhân viên điều khiển dù khá rõ ràng. Tuy nhiên, trải nghiệm cô lại hoàn toàn khác.

Ban đầu, cô Michelle thấy quần bikini của mình bị kéo và quay lại thì thấy cảnh nam nhân viên đi cùng đang siết dây an toàn để rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Sau đó, cô thấy chân người này vòng qua người mình, một tay bám lên dù, tay còn lại để vị trí khác. Tiếp đến, cô cảm nhận thấy nam nhân viên cố ý chạm vào chân mình.

“Anh ta sàm sỡ tôi, đẩy người sát vào tôi, miệng thì nói tiếng Ả Rập. Tôi cảm nhận rõ sự va chạm từ phía sau nên liên tục ưỡn người ra để tránh. Cảm giác bị xúc phạm và sợ hãi. Anh ta chỉ là một thanh niên trẻ, chắc khoảng 20 tuổi. Đó là một trải nghiệm kinh hoàng. Tôi lơ lửng trên không, không thể làm gì, chỉ thấy hoàn toàn bất lực", vị khách nhớ lại.

Mẹ đơn thân sợ hãi khi bị gã điều khiển dù lượn 'quấy rối' giữa không trung - Ảnh: Nypost



Theo thông tin từ VietNamNet, dẫn tin từ NY Post, sau khi hạ cánh, Michelle bật khóc và lập tức đến khiếu nại với quản lý trung tâm thể thao dưới nước. Sau đó, cô đã trình báo vụ việc với cảnh sát địa phương.

Được biết vị khách đã chi khoảng 6.000 bảng Anh (208 triệu đồng) cho kỳ nghỉ này để đi cùng con gái 17 tuổi và cặp song sinh 16 tuổi với một người bạn. Tuy nhiên vụ việc gây sốc ảnh hưởng tới tâm lý khiến cô không thể tận hưởng nốt phần còn lại của kỳ nghỉ.

Hiện nam nhân viên trong vụ việc được tạm bắt giữ để tiến hành điều tra. Công ty bảo hiểm lẫn Văn phòng Đối ngoại Anh quốc đều đã vào cuộc xử lý vụ việc.

Tác giả: Minh Thư (TH)

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn

