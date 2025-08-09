Bảo Ngọc chính thức thi Hoa hậu Thế giới mùa tới

Bảo Ngọc sẽ dự thi Miss World mùa sắp tới



Thay vì tuyển chọn người đẹp đăng quang Miss World Vietnam dự thi Miss World mùa tiếp theo, Công ty Sen Vàng đã lựa chọn Lê Nguyễn Bảo Ngọc, quê Cần Thơ. Đây cũng là điều mà nhiều fan sắc đẹp mong muốn bởi Bảo Ngọc hiện được xem là người đẹp sáng giá nhất của Công ty Sen Vàng ở thời điểm hiện tại. Cô cao 1,86 m, số đo ba vòng lần lượt là 87-63-98 cm, có khả năng nói tiếng Anh thành thạo.

Tháng 8/2022, Bảo Ngọc giành ngôi á hậu 1 Miss World Vietnam, sau đó thi Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập và đăng quang hoa hậu. Cô có sự nghiệp thành công và từng lọt đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào đầu năm nay. Hiện cô là thành viên của chương trình Gen Zero - Thanh niên vì phát triển bền vững, hướng đến bảo vệ môi trường.

Đại diện công ty quản lý cho biết lựa chọn Bảo Ngọc vì tin tưởng người đẹp hội tụ các yếu tố về sắc vóc, khả năng trình diễn, dự án nhân ái phù hợp tiêu chí cuộc thi.

Trong lễ công bố đại diện dự thi Miss World, Bảo Ngọc cho biết: "Tôi sẽ nỗ lực, dùng hết khả năng lẫn kinh nghiệm, trải nghiệm để có thể tỏa sáng, mang về niềm tự hào cho fan sắc đẹp".

...

Như vậy, Bảo Ngọc có khoảng nửa năm để chuẩn bị cho cuộc thi. Cô chia sẻ bản thân sẽ tập trung phát triển dự án nhân ái - phần thi quan trọng nhất của Miss World. Hiện tại, Ban Tổ chức chưa công bố thời gian, địa điểm diễn ra mùa thi thứ 73.

Miss World là một trong hai cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới). Mùa đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại Anh năm 1951. Mùa thi gần đây nhất là mùa thứ 72, diễn ra hồi tháng 5/2025. Đương kim hoa hậu là Opal Suchata đến từ Thái Lan.

Khoảng 10 năm trở lại đây, thí sinh Việt Nam từng lọt top cao tại Miss World như Lan Khuê (top 11), Đỗ Mỹ Linh (top 40), Lương Thùy Linh (top 12), Tiểu Vy (top 30), Đỗ Thị Hà (top 13), Mai Phương (top 40), Huỳnh Trần Ý Nhi top 40).

Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Miss World Vietnam) cho biết, cuộc thi vẫn sẽ diễn ra vào cuối năm và người đẹp đăng quang hoa hậu sẽ giành quyền thi Miss World lần thứ 74.



Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

