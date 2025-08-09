Giải cứu thanh niên bị "bắt cóc online" đòi tiền chuộc đang trong tình trạng hoảng loạn

Trước đó khoảng 19h ngày 7/8, Công an xã Bến Lức nhận được trình báo từ ông Ngô Minh Tuấn (SN1978, đường Võ Công Tồn, ấp Bến Lức 1, xã Bến Lức) về việc con trai là Ngô T. H. (SN2007) mất tích bí ẩn.

Theo ông Tuấn, từ 13h đến 19h cùng ngày, H. rời nhà đi không thấy về, gia đình gọi điện liên tục nhưng không thấy H. bắt máy. Thời điểm này, lúc 18h50’, gia đình ông Tuấn liên tục nhận được điện thoại của nhiều số máy lạ với cùng một nội dung phải chuyển số tiền 50 triệu đồng vào tài khoản tên “Le Le Nguyen” để chuộc H. về.

Các đối tượng đe dọa và gửi hình ảnh H. về để gây áp lực với gia đình ông Tuấn.



Mỗi cuộc gọi, các đối tượng đều kèm hình ảnh H. đang bị nhốt trong nhà vệ sinh, lúc thì bịt mắt, lúc thì che đầu để gây áp lực gia đình ông Tuấn chuyển tiền. Các đối tượng này còn đe dọa sẽ gây nguy hiểm cho H. nếu gia đình ông Tuấn trình báo Công an.

Sau nhiều giờ, Công an tỉnh Tây Ninh xác định được vị trí của H.

...



Nhận được trình báo, Công an xã Bến Lức tiến hành làm việc, ghi lời khai gia đình, đồng thời báo cáo nhanh nội dung vụ việc đến Ban Giám Đốc Công an tỉnh Tây Ninh đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành các biện pháp nghiệp vụ lần theo các dấu vết.

Sau khi xác định được vị trí H. ở khu vực phường Long An, các tổ nghiệp vụ đã phối hợp với Công an phường Long An trích xuất camera các tuyến đường, kiểm tra nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, tiệm game…. để tìm H.

Thời điểm H. được giải cứu.



Đến trưa 8/8, sau nhiều giờ truy tìm, các tổ nghiệp vụ phát hiện H. đang trong nhà nghỉ A.K (đường 298A, phường Long An) nên tiếp cận đưa H. về trong tình trạng hoảng loạn nên chưa kể lại được quá trình bị “bắt cóc online”.

Được biết, trong lúc sử dụng mạng xã hội, H. nhận được tờ giấy ghi “Lệnh bắt giữ và phong tỏa tài sản” của VKS ghi rõ H. liên quan đến hoạt động rửa tiền phi pháp. Vì quá lo sợ nên H. đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng.



