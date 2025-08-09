Ngày 3/8, trên mạng xã hội xuất hiện clip tài xế bị hành khách hành hung. Trong clip, tài xế và nam hành khách ngồi ở vị trí phía đầu xe khách và trao đổi qua lại. Quá trình nói chuyện, vị khách liên tục văng bậy, còn tài xế thái độ khá điềm tĩnh, ôn tồn.

Phẫn nộ nam hành khách đánh tài xế xe đường dài khi đang lưu thông

Đang nói chuyện, bất ngờ, nam hành khách chồm lên, tát mạnh vào mặt tài xế. Thời điểm xảy ra sự việc, xe khách vẫn đang lưu thông trên đường.

Trước sự việc trên, các bình luận của người dùng mạng xã hội đều bày tỏ sự bất bình, lên án hành động của vị hành khách. Nhiều người cho rằng, việc tấn công tài xế khi xe đang lưu thông trên đường là hành động rất nguy hiểm, uy hiếp sự an toàn của phương tiện, hành khách trên xe và người đi đường.

Theo tìm hiểu, tài xế bị tấn công nói trên đang làm việc tại nhà xe Hùng Hường (có địa chỉ tại xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An). Người này được giao phụ trách lái xe từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh theo lộ trình được cấp phép.

Xác nhận từ bà Hường, đại diện nhà xe Hùng Hường, cho biết: "Sự việc xảy ra trên xe khách của nhà xe cách đây khoảng một tuần, cụ thể vàolúc 18h43".

Nam hành khách trong clip nói trên đặt vé từ trước và được nhà xe đón ở khu vực gần cầu Ròn (thuộc tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị). "Tuy nhiên, khi lên xe, khách có biểu hiện đã sử dụng rượu bia, tỏ thái độ không hài lòng liên quan đến việc nhà xe gọi điện để đón. Khi tài xế giải thích, bất ngờ bị khách tấn công" - bà Hường, cho biết.

Sau khi bị đánh, tài xế có biểu hiện choáng nên buộc phải đổi người lái để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện.

Sự việc sau đó được báo cáo, bàn giao cho tổ cảnh sát giao thông đầu đường tránh Đồng Hới xử lý.

Tác giả: Trường Hân t/h

Nguồn tin: kienthuc.net.vn